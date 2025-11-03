Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα

Όσα έχει δηλώσει ο Νότης Σφακιανάκης για τη σύζυγό του

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Νότης Σφακιανάκης: Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι, σε ηλικία 62 ετών/ βίντεο Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ πένθος βιώνει η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, με τον αιφνίδιο θάνατο της συζύγου του, Κίλι Σφακιανάκη, σε ηλικία 62 ετών. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 1991 και απέκτησαν μαζί τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη. Τα παιδιά τους είναι σήμερα 29 ετών.

Η Κίλι Σφακιανάκη στην έναρξη του συζύγου της στο Fantasia, το 2015/ NDP

Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του

Η Βρετανίδα σύζυγος του τραγουδιστή στεκόταν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια, διατηρώντας χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε σπάνια δημόσιες εμφανίσεις, ενώ υπήρξαν φήμες ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει κι είχε επανασυνδεθεί τα τελευταία χρόνια. 

Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι & τα παιδιά τους,Απόλλωνα & Αφροδίτη, το 2007/ NDP

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Κω το 1984 κι αμέσως έγιναν ζευγάρι. Ο τραγουδιστής γοητεύτηκε από τη Βρετανίδα, η οποία εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί. «H γυναίκα μου είναι μια καλή κοπέλα, η οποία ήρθε 18 ετών στην Ελλάδα. Εργαζόταν εδώ ως ξεναγός και γνωριστήκαμε. Εργαζόμουν ως dj κι όταν τελείωνε η περίοδος η καλοκαιρινή, έριχνα μπετά. Ταλαιπωρήθηκε μαζί μου», είχε πει σε συνέντευξή του, το 2017.

Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»

O Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι στην απονομή του πολυπλατινένιου δίσκου του «16 Αυτοτελείς Ιστορίες», το 2013/ NDP

Σε μια σπάνια εξομολόγησή του για τη σύζυγο και την οικογένειά του, ο Νότης Σφακιανάκης είχε πει στο Happy Day: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός».

O Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι στην απονομή του πολυπλατινένιου δίσκου του «16 Αυτοτελείς Ιστορίες», το 2013/ NDP

Ο Νότης Σφακιανάκης απείχε από την αθηναϊκή νύχτα τα τελευταία χρόνια και οι δικοί του άνθρωποι διαμήνυαν ότι δε σκόπευε να επιστρέψει στη μουσική και τη δισκογραφία. Μιλούσε με ελάχιστους ανθρώπους και περνούσε τον χρόνο στο σπίτι του στα νότια προάστια.

Η Κίλι Σφακιανάκη στην έναρξη του συζύγου της στην Ιερά Οδό, το 2012/ NDP

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του ήταν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, τον Απρίλιο του 2017.

Νότης Σφακιανάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, τον Απρίλιο του 2017/ ΝDP

Νότης και Κίλι Σφακιανάκη: O γάμος στην Αγγλία και το απρόοπτο την παραμονή της τελετής 

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «ΟΛΑ Ξεκόλλα» και τον Θέμο Αναστασιάδη, τον Μάρτιο του 2017, ο Νότης Σφακιανάκης είχε μιλήσει για τον γάμο με τη σύζυγό του στην Αγγλία. Τότε ήταν στα πρώτα του βήματα κι ότι ήταν να κυκλοφορήσει ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Πρώτη φορά».

«Την παραμονή του γάμου μου στην Αγγλία, πήγαμε να ψωνίσουμε το κουστούμι εγώ, η μάνα μου και κάτι φίλοι μου και χαθήκαμε. Μπαίνουμε στο ταξί και δεν ήξερα πού να πάμε. Ούτε GPS τότε ούτε κινητά, τίποτα. Δε θυμόμουν τη διεύθυνση. Η γυναίκα μου μού είχε αφήσει σε ένα χαρτάκι τη διεύθυνση σε ένα τσαντάκι που φορούσα στη μέση, αλλά εκείνη την ώρα μιλούσα και δεν το κατάλαβα. Σταμάτησα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο, αλλά δεν απαντούσε κανείς. Θυμήθηκα το όνομα του φίλου μας, στην έπαυλη του οποίου θα γινόταν η τελετή. Άνοιξα τον κατάλογο κι άρχισα να τηλεφωνώ σε όλους με αυτό το όνομα. Μετά από πολλή ώρα, ξαναπήρα στο σπίτι τηλέφωνο κι είχε πάει ο κουνιάδος μου», είχε περιγράψει ο τραγουδιστής. 

«Για να πάω στην Αγγλία το 1991 και να νυμφευθώ ήταν η πρώτη δουλειά που έκανα στην Πάτρα, πήρα κάποια χρήματα και με αυτά ταξίδεψα. Δεν είχα τίποτα. Ήμουν έναν χρόνο εδώ για να κάνω τον δίσκο με τον τρόπο που έγινε η παραγωγή και δεν μπορούσα να εργαστώ. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και η τελετή έγινε τον Μάιο», είχε αποκαλύψει επίσης.

«Από το 1989 έως το 1991 μέναμε σε ημιυπόγειο στην Καλλιθέα, το οποίο το αγόρασα για να το θυμάμαι», είχε πει ο Νότης Σφακιανάκης.

ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
 |
ΚΙΛΙ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΓΑΜΟΣ
