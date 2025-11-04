Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»

«Ήταν ένας άγγελος επί της γης», είπε η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη

Κίλι Σφακιανάκη: Όσα είπε ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Μουκίδης για τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη/ βίντεο Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πένθος βρίσκεται η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη μετά τον αιφνίδιο θάνατο της συζύγου του και μητέρας των παιδιών του, σε ηλικία 62 ετών.

Νότης Σφακιανάκης: «Με την Κίλι ήταν σε διάσταση. Περπατούσε με το ''Π''»

Οι άνθρωποι που γνώριζαν την Κίλι Σφακιανάκη μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνη. Για την ευγένεια, την ηρεμία της και την προσωπικότητά της.

Η Κίλι Σφακιανάκη στην παρουσίαση του album του συζύγου της, το 2016/ NDP

Η Κίλι Σφακιανάκη στην παρουσίαση του album του συζύγου της, τον Δεκέμβριο του 2016/ NDP

Γιώργος Μουκίδης: «Η Κίλι ήταν λίθος για την οικογένεια. Η ιδανική σύντροφος»

Ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Μουκίδης που ήταν πολύ κοντά με την Κίλι Σφακιανάκη αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» πως μια κοινή τους φίλη τον ενημέρωσε για τον θάνατό της. 

«Από ότι ξέρω ήταν πολύ επιθετική μορφή του αυτοάνοσου που είχε και μη αναστρέψιμη. Μιλούσαμε αρκετά συχνά και επικοινωνούσαμε κιόλας, απλά από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και μιλούσαμε μόνο με μηνύματα. Δεν μπορούσε να μιλήσει δηλαδή», εξήγησε.

Ήταν πολύ καλά, ήρεμη. Ιδανική σύντροφος. Ένα άτομο με τρομερό επίπεδο, καλλιεργημένη, ευγενική

«Εγώ όσες φορές συναναστράφηκα μαζί της, μόνο θετικά είχα να δω και να πω. Ξέρω και από πρώτο χέρι ότι ήταν λίθος η Κίλι για την οικογένεια. Τους έδενε όλους, δηλαδή, ήταν πολύ καλή. Μακάρι να είχαμε όλοι μια Κίλι στη ζωή μας», επισήμανε. 

Η Κίλι Σφακιανάκη στην έναρξη του Fantasia, τον Δεκέμβριο του 2015/ NDP

Η Κίλι Σφακιανάκη στην έναρξη του Fantasia, τον Δεκέμβριο του 2015/ NDP

Τέλος, ο μουσικοσυνθέτης ανέφερε ότι δεν έχει μιλήσει με κανέναν από την οικογένεια του τραγουδιστή. «Σε αυτές τις περιπτώσεις δε μιλάς. Αν θέλει ο άλλος κάτι, σε παίρνει. Τον αφήνεις στην ησυχία του. Να προσέχουν και να τη θυμούνται, που θα τη θυμούνται έτσι κι αλλιώς, δεν ξεχνιέται αυτός ο άνθρωπος», κατέληξε.

Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα

Αδελφή Νότη Σφακιανάκη: «Ήταν ένας θησαυρός, ένας άγγελος στη γη»

Η αδερφή του τραγουδιστή περιέγραψε την Κίλι ως έναν άγγελο επί της γης, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, ενώ η κουμπάρα του ζευγαριού εξομολογήθηκε στην ίδια εκπομπή πως νιώθει τύψεις που δεν πρόλαβε να δει την Κίλι, τελευταία. 

H αδελφή του Νότη και η κουμπάρα του ζευγαριού για την Κίλι Σφακιανάκη/ βίντεο Super Κατερίνα

H αδελφή του Νότη και η κουμπάρα του ζευγαριού για την Κίλι Σφακιανάκη/ βίντεο Super Κατερίνα

«Ήταν ένας άγγελος επί της γης και τώρα είναι στον ουρανό με τους αγγέλους», είπε η Πολυάννα Σφακιανάκη, αδελφή του Νότη.

O Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι στην απονομή του πολυπλατινένιου δίσκου του «16 Αυτοτελείς Ιστορίες», το 2013/ NDP

O Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι στην απονομή του πολυπλατινένιου δίσκου του «16 Αυτοτελείς Ιστορίες», το 2013/ NDP

«Ήταν ένας θησαυρός, ένας άγγελος στη γη. Τη λάτρευα. Κι ο κουμπάρος μου εννοείται. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Μας έχει συμπαρασταθεί σε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, κι εμείς για εκείνη. Πάντα είχαμε επικοινωνία, δηλαδή στο τηλέφωνο πιο πολύ, επειδή είμαι εγώ στην Κω και δεν προλάβαινα να πάω να την δω κι έχω λίγο τύψεις γι' αυτό», είπε η κουμπάρα του ζευγαριού.

Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους

Η Κίλι Σφακιανάκη έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον και την αντιμετώπιζε γενναία, με καθημερινή φροντίδα και ιατρική παρακολούθηση στο σπίτι τους στη Βάρκιζα. 
 

ΚΙΛΙ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
 |
ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΚΙΔΗΣ
