Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»

Ένα δημοσιογραφικό δράμα των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 17:24 Eurovision 2026: Η Αντιγόνη Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
06.11.25 , 17:14 Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
06.11.25 , 17:10 Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll
06.11.25 , 16:43 Βορίζια: Συνελήφθη ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης
06.11.25 , 16:39 Κέλλυ Κελεκίδου: Backstage του music video του νέου τραγουδιού «Σπίτι Σου»
06.11.25 , 16:25 Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»
06.11.25 , 16:06 Μητσοτάκης για ExxonMobil: «Νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της χώρας»
06.11.25 , 15:41 Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
06.11.25 , 15:25 Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
06.11.25 , 15:16 Κοζάρη – Μουζουράκης: Στην πρεμιέρα της παράστασης “Οι Ερωτευμένοι”
06.11.25 , 15:01 Βορίζια: Τι Λέει Η Μητέρα Του Καργάκη Για Τον Σασμό
06.11.25 , 14:58 Φοινικούντα: Έρχονται Εξελίξεις - Μίλησαν Οι Επισυνδέσεις
06.11.25 , 14:49 Λυγγερίδης: Συγκλόνισαν Οι Γονείς Του Στη Δίκη
06.11.25 , 14:37 Νίκος Πορτοκάλογλου: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
06.11.25 , 14:18 Βορίζια: Δίωξη για την δολοφονία της 56χρονης σε βάρος του 43χρονου
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο 21χρονος Γρηγόρης που είχε εξαφανιστεί
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Σε ταβερνάκι στα Μετέωρα με τη μικρή Μαρίνα
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο Θέατρο Χώρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βραβευμένο θεατρικό έργο «Ανεξάρτητα Κράτη», των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη, επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Χώρα, μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε την περασμένη σεζόν.

@stargrnews 🎭𝝖𝝢𝝚𝝣𝝖𝝦𝝩𝝜𝝩𝝖 𝝟𝝦𝝖𝝩𝝜: 𝝡𝝞𝝖 𝝥𝝖𝝦𝝖𝝨𝝩𝝖𝝨𝝜 𝝥𝝤𝝪 𝝙𝝚𝝢 𝝥𝝦𝝚𝝥𝝚𝝞 𝝢𝝖 𝝬𝝖𝝨𝝚𝝞𝝨❗ ℹ️Ένα δημοσιογραφικό δράμα που μπλέκει πολιτική και ΜΜΕ συνεχίζει για 2η χρονιά στο θέατρο Χώρα, ενώ απέσπασε θετικότατες κριτικές και καθιερώθηκε αμέσως ως ένα σημαντικό έργο της νέας ελληνικής δραματουργίας. Ποιά άλλη θεατρική παράσταση θες να παρουσιάσουμε στη συνέχεια; Πες μας στα σχόλια⬇️ #stargr #θεατρο #ανεξαρτητακρατη #greektiktok #fypgreece ♬ original sound - stargrnews

Ένα δημοσιογραφικό δράμα με φόντο την Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης, που κέρδισε κοινό και κριτικούς χάρη στον ωμό ρεαλισμό, τον καταιγιστικό ρυθμό και τις συγκλονιστικές ερμηνείες του θιάσου.

Η ιστορία αντλεί έμπνευση από την αληθινή υπόθεση του γιατρού Βασίλη Τσιρώνη, ενός ασυμβίβαστου ανθρώπου που, τον Δεκέμβριο του 1977, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, οχυρώθηκε στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του και το ανακήρυξε «Ανεξάρτητο Κράτος». Μετά από τετράμηνη πολιορκία, η υπόθεση έληξε με τον θάνατό του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η πλοκή του έργου μεταφέρει το κοινό στα γραφεία μιας εφημερίδας την ημέρα του θανάτου του γιατρού, το καλοκαίρι του 1978. Εκεί, μέσα από τη ματιά της νεαρής δημοσιογράφου Μαρίας Θεοφίλου, ξετυλίγεται ένα συγκλονιστικό ταξίδι αναζήτησης της αλήθειας. Ήταν αυτοκτονία ή κρατική δολοφονία;

Το έργο θέτει καίρια ερωτήματα για τη διαπλοκή ΜΜΕ – εξουσίας, τη θέση της γυναίκας σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, αλλά και τη διαχρονική πάλη του ανθρώπου απέναντι στη βία και την καταπίεση. Με σαφή πολιτικό συμβολισμό και βαθιά ανθρωπιστική ματιά, τα «Ανεξάρτητα Κράτη» αποτελούν ένα θεατρικό σχόλιο πάνω στην ελευθερία, τη δημοσιογραφία και την ηθική της εξουσίας.

📍 Θέατρο Χώρα
🎭 2ος Χρόνος Παραστάσεων

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Ακούγονται οι μουσικοί:
Θάνος Καζαντζής τύμπανα
Νίκος Παπαϊωάννου μπάσο, analog synth
Κώστας Νικολόπουλος κιθάρες

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου

Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»

Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»

Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»

Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»

Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»

Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»

Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
 |
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top