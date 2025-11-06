Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»

Το βραβευμένο θεατρικό έργο «Ανεξάρτητα Κράτη», των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη, επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Χώρα, μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε την περασμένη σεζόν.

Ένα δημοσιογραφικό δράμα με φόντο την Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης, που κέρδισε κοινό και κριτικούς χάρη στον ωμό ρεαλισμό, τον καταιγιστικό ρυθμό και τις συγκλονιστικές ερμηνείες του θιάσου.

Η ιστορία αντλεί έμπνευση από την αληθινή υπόθεση του γιατρού Βασίλη Τσιρώνη, ενός ασυμβίβαστου ανθρώπου που, τον Δεκέμβριο του 1977, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, οχυρώθηκε στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του και το ανακήρυξε «Ανεξάρτητο Κράτος». Μετά από τετράμηνη πολιορκία, η υπόθεση έληξε με τον θάνατό του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η πλοκή του έργου μεταφέρει το κοινό στα γραφεία μιας εφημερίδας την ημέρα του θανάτου του γιατρού, το καλοκαίρι του 1978. Εκεί, μέσα από τη ματιά της νεαρής δημοσιογράφου Μαρίας Θεοφίλου, ξετυλίγεται ένα συγκλονιστικό ταξίδι αναζήτησης της αλήθειας. Ήταν αυτοκτονία ή κρατική δολοφονία;

Το έργο θέτει καίρια ερωτήματα για τη διαπλοκή ΜΜΕ – εξουσίας, τη θέση της γυναίκας σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, αλλά και τη διαχρονική πάλη του ανθρώπου απέναντι στη βία και την καταπίεση. Με σαφή πολιτικό συμβολισμό και βαθιά ανθρωπιστική ματιά, τα «Ανεξάρτητα Κράτη» αποτελούν ένα θεατρικό σχόλιο πάνω στην ελευθερία, τη δημοσιογραφία και την ηθική της εξουσίας.

📍 Θέατρο Χώρα

🎭 2ος Χρόνος Παραστάσεων

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Ακούγονται οι μουσικοί:

Θάνος Καζαντζής τύμπανα

Νίκος Παπαϊωάννου μπάσο, analog synth

Κώστας Νικολόπουλος κιθάρες

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου