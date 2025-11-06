Αγγελική Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα μετά την κηδεία της μαμάς της!

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει η Αγγελική Νικολούλη, καθώς πριν από λίγες ημέρες «έφυγε» από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα, Διονυσία.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του «Φως στο Τούνελ» θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη συμπαράσταση που δέχτηκε αυτές τις μέρες από φίλους, συνεργάτες και τηλεθεατές.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, η Αγγελική Νικολούλη έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα, μέσα από το οποίο ευχαρίστησε όλους όσοι της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

«Φίλοι μου, Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες. Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου. Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία. Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς. Ζητώ την κατανόηση σας γιατί το «Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα. Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, με νέες υποθέσεις και έρευνες. Σας ευχαριστώ όλους, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, Αγγελική», έγραψε η δημοσιογράφος.

Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε επίσης ότι, λόγω αυτής της δύσκολης συγκυρίας, το «Φως στο Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή, ενώ τα φώτα της εκπομπής θα «ανάψουν» ξανά στις 14 Νοεμβρίου, με νέες έρευνες και υποθέσεις.