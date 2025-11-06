Αγγελική Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα μετά την κηδεία της μαμάς της!

Το «Φως στο Τούνελ» δε θα μεταδοθεί αυτή την Παρασκευή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Το Κοινό Συνθετικό δυσκόλεψε τη Δήμητρα - Εσένα;
06.11.25 , 19:34 Αγγελική Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα μετά την κηδεία της μαμάς της!
06.11.25 , 19:18 Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες μετά τις απολογίες τους
06.11.25 , 18:47 Νικολά Σαρκοζί: «Τρώει μόνο γιαούρτια μέσα στη φυλακή»
06.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Το μεγάλο δίλημμα που έβαλε ο Παγώνης στην Ελισσάβετ
06.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Βεντέτα Ρογδάκη - Πλευράκη για τη μοναδική τσάντα Chanel
06.11.25 , 18:10 Η Σμαράγδα Καρύδη γιόρτασε τα γενέθλια του αγαπημένου της σκύλου, Γιάννη
06.11.25 , 18:05 Η Jeep Βελμάρ στηρίζει τον Πανερυθραϊκό BC
06.11.25 , 18:00 Μεγάλοι έρωτες ηθοποιών που γεννήθηκαν στα παρασκήνια
06.11.25 , 17:24 Eurovision 2026: Η Αντιγόνη Buxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
06.11.25 , 17:14 Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
06.11.25 , 17:10 Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll
06.11.25 , 16:43 Βορίζια: Συνελήφθη ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης
06.11.25 , 16:39 Κέλλυ Κελεκίδου: Backstage του music video του νέου τραγουδιού «Σπίτι Σου»
06.11.25 , 16:25 Θέατρο: Τα Ανεξάρτητα Κράτη επιστρέφουν για 2η χρονιά στο «Χώρα»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Σε ταβερνάκι στα Μετέωρα με τη μικρή Μαρίνα
Κίλι Σφακιανάκη: Τα τραγούδια που θα ακουστούν, πριν την αποτέφρωση
Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Διάφορες φωτογραφίες της δημοσιογράφου/ NDP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει η Αγγελική Νικολούλη, καθώς πριν από λίγες ημέρες «έφυγε» από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα, Διονυσία.

Συγκινεί η Αγγελική Νικολούλη: «Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι»

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του «Φως στο Τούνελ» θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη συμπαράσταση που δέχτηκε αυτές τις μέρες από φίλους, συνεργάτες και τηλεθεατές.

 

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, η Αγγελική Νικολούλη έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα, μέσα από το οποίο ευχαρίστησε όλους όσοι της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

«Φίλοι μου, Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες. Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου. Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία. Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς. Ζητώ την κατανόηση σας γιατί το «Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα. Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, με νέες υποθέσεις και έρευνες. Σας ευχαριστώ όλους, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, Αγγελική», έγραψε η δημοσιογράφος.

Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε επίσης ότι, λόγω αυτής της δύσκολης συγκυρίας, το «Φως στο Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή, ενώ τα φώτα της εκπομπής θα «ανάψουν» ξανά στις 14 Νοεμβρίου, με νέες έρευνες και υποθέσεις.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top