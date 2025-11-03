Συγκινεί η Αγγελική Νικολούλη: «Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι»

Η Αγγελική Νικολούλη συγκλονίζει με την προσωπική της ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας της. Η δημοσιογράφος περιγράφει με συγκίνηση την αθόρυβη αναχώρηση της αγαπημένης της μητέρας, η οποία «πέταξε σαν πουλάκι» για το τελευταίο της ταξίδι.

Στην ανάρτησή της, η Αγγελική μοιράζεται τον πόνο της απουσίας και τη δυσκολία της να συνειδητοποιήσει πως η μητέρα της βρήκε γαλήνη μετά από μια ζωή γεμάτη μάχες.

Παρά τον πόνο, βρίσκει παρηγοριά στη σκέψη ότι η μητέρα της θα προστατεύει από ψηλά τα εγγόνια της και θα φωτίζει τον δρόμο της ίδιας.

«Μανούλα μου...Εφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε. Πως έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. "Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε". Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ...😢😢😢», έγραψε η Αγγελική Νικολούλη κάτω από τη φωτογραφία της μαμάς της.

Λίγη ώρα αργότερα ανέβασε μια δεύτερη φωτογραφία της αγαπημένης μαμάς της γράφοντας: «Καλό σου ταξίδι μανούλα μου»