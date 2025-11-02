Πένθος για την Αγγελική Νικολούλη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Η Αγγελική Νικολούλη θρηνεί την απώλεια της πολυαγαπημένης μητέρας της, που έφυγε από τη ζωή, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Η δημοσιογράφος ενημερώθηκε για την απώλεια μετά το τέλος της εκπομπής της, «Φως στο Τούνελ», βιώνοντας τη δυσάρεστη είδηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αγαπημένα πρόσωπα της μητέρας της, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, θα την συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο Ηλείας, τόπο καταγωγής και μόνιμης διαμονής της, όπου θα δοθεί ο τελευταίος αποχαιρετισμός.

Πριν από λίγο καιρό, η Αγγελική Νικολούλη είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους την αγωνία της για την κατάσταση της υγείας της μητέρας της, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Στη φωτογραφία που συνόδευε τα λόγια της, η παρουσιάστρια έγραφε:

«Μανούλα μου… Θα βγεις δυνατή και από αυτή τη νέα περιπέτεια. Κράτα γερά ψυχή μου. Μη φοβάσαι. Δε θα αφήσω το χέρι σου».

Η συγκινητική αυτή εξομολόγηση αποτυπώνει τη βαθιά σχέση που είχε η Αγγελική Νικολούλη με τη μητέρα της, ενώ η απώλεια αυτή αφήνει ένα κενό στην προσωπική της ζωή, παράλληλα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια παραμένει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, ενώ η οικογένεια και οι φίλοι της στέκονται δίπλα της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

