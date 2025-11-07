Το GAC Hyptec SSR καταρρίπτει Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness

Στο ταχύτερο ηλεκτρικό drift με 213,523 χλμ./ώρα

07.11.25 , 19:39 Το GAC Hyptec SSR καταρρίπτει Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness
Πρώτη Δημοσίευση: 08.11.25, 09:39
Το GAC Hyptec SSR καταρρίπτει Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το GAC Hyptec SSR, το ηλεκτρικό supercar της GAC με τριπλό ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα, κατέγραψε επίσημα νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για την υψηλότερη ταχύτητα drift από ηλεκτρικό όχημα, αγγίζοντας τα 213,523 km/h. Το ρεκόρ επιβεβαιώθηκε από τον οργανισμό Guinness World Records και παρουσιάστηκε από τη GAC.

Το GAC Hyptec SSR καταρρίπτει Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness

Η επίδοση πραγματοποιήθηκε από τον επαγγελματία οδηγό Ye Zhicheng, σε ειδική δοκιμαστική συνεδρία που πληρούσε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές: drift γωνία τουλάχιστον 30°, ταχύτητα άνω των 207 km/h και σταθερή διαδρομή άνω των 50 μέτρων. Το κατόρθωμα θα παρουσιαστεί και σε ειδικό προωθητικό φιλμ στο πλαίσιο της 15ης Εθνικής Αθλητικής Γιορτής της Κίνας.Ο Πρόεδρος της GAC Group, Feng Xingya, χαρακτήρισε την επίδοση «σταθμό για την μηχανολογική τεχνογνωσία υψηλών επιδόσεων του Oμίλου», επιβεβαιώνοντας την ταχεία αναπτυξιακή δυναμική της μάρκας και την τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τη σειρά Hyptec.Το Hyptec SSR, με ισχύ που ξεπερνά τα 900 kW, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 1,9’’ και μέγιστη ταχύτητα 251 km/h, αποτελεί το πρώτο μαζικής παραγωγής ηλεκτρικό supercar της GAC και μία από τις ταχύτερες ηλεκτρικές κατασκευές της εποχής.

Το GAC Hyptec SSR καταρρίπτει Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness

Η GAC ΑΙΟΝ ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά, με πρώτο μοντέλο το Aion V, ένα αμιγώς ηλεκτρικό κατηγορίας C-SUV που συνδυάζει αυτονομία, ασφάλεια, τεχνολογία και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή στην κατηγορία του.Στους επόμενους μήνες, η γκάμα θα εμπλουτιστεί με ηλεκτρικές προτάσεις, καλύπτοντας και άλλη κατηγορία, περισσότερες ανάγκες και φέρνοντας στην Ελλάδα τεχνολογίες που ήδη ξεχωρίζουν παγκοσμίως.Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η είσοδος της GAC AION σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, με έμφαση στην ποιότητα, στην αξιοπιστία, στη μακροχρόνια τεχνογνωσία της GAC και στη δέσμευση της Inchcape (τον Ομιλο που εκπροσωπεί επίσης τα προϊόντα ΤΟΥΟΤΑ και LEXUS)  να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Inchcape επίλεξε να εκπροσωπήσει στην Ελλάδα, τα μοντέλα του ταχύτερα αναπτυσσόμενου Ομίλου ηλεκτρικών οχημάτων, GAC,  καθώς η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η ιστορική της παρουσία στην αυτοκίνηση αποτελούν εγγύηση για τη δυναμική είσοδο της μάρκας στη χώρα.

 

 

