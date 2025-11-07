Πόθεν Έσχες: Νέα πλατφόρμα με αυτόματη άντληση τραπεζικών στοιχείων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2025 μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΟΘΕΝ, με την καταληκτική προθεσμία να ορίζεται για τη 15η Νοεμβρίου 2025.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν και να οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον νόμο 5026/2023 και την τροπολογία που ενσωματώθηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Η σημαντικότερη καινοτομία της φετινής διαδικασίας είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών στοιχείων. Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, οι υπόχρεοι μπορούν πλέον να αντλούν αυτόματα από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πληροφορίες που αφορούν καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

