Πόθεν Έσχες: Νέα πλατφόρμα με αυτόματη άντληση τραπεζικών στοιχείων

Η προθεσμία και τι αλλάζει φέτος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 19:57 Σε 3 μήνες με αναστολή και πρόστιμο 5.500 ευρώ καταδικάστηκε ο τενόρος
07.11.25 , 19:45 Σύμβαση 717 για σιδηρόδρομο: Απόφαση «κόλαφος»
07.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;
07.11.25 , 19:39 Το GAC Hyptec SSR καταρρίπτει Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness
07.11.25 , 19:27 Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες
07.11.25 , 19:15 Πόθεν Έσχες: Νέα πλατφόρμα με αυτόματη άντληση τραπεζικών στοιχείων
07.11.25 , 19:07 Φαρσαράκης: «Πλακώθηκα από το αυτοκίνητο, ένα δέντρο και λιποθύμησα»
07.11.25 , 18:54 Cash or Trash: Παγώνης vs Τσαγκαράκης: Ποιος θα φορέσει το καπέλο Gucci;
07.11.25 , 18:34 Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
07.11.25 , 18:27 Βέροια: Ο ληστής τραυματίστηκε από το όπλο του στην πάλη με το θύμα!
07.11.25 , 18:15 Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
07.11.25 , 18:09 3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές
07.11.25 , 18:05 Cash or Trash: Η επιστροφή της Σέλμα και η πρόσκληση για ποτό στον Σταυρίδη
07.11.25 , 17:58 Nissan Juke: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αποκτήσετε
07.11.25 , 17:46 Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Νέα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες
Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Σε 3 μήνες με αναστολή και πρόστιμο 5.500 ευρώ καταδικάστηκε ο τενόρος
Μελίνα Μακρή: «Το παιδί μου είναι 3,5 ετών και δεν μιλάει ακόμα»
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
πλατφόρμα πόθεν έσχες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2025 μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΟΘΕΝ, με την καταληκτική προθεσμία να ορίζεται για τη 15η Νοεμβρίου 2025.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν και να οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον νόμο 5026/2023 και την τροπολογία που ενσωματώθηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Η σημαντικότερη καινοτομία της φετινής διαδικασίας είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών στοιχείων. Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, οι υπόχρεοι μπορούν πλέον να αντλούν αυτόματα από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πληροφορίες που αφορούν καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
 |
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2025
 |
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top