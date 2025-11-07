Βίντεο με την οπισθοπορεία του τρένου στη Σίνδο

Τι δήλωσε ο αν. Υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης για το περιστατικό

Πηγή: Ρεπορτάζ Λευκή Γεωργάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Διευκρινίσεις για το περιστατικό που σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, όπου το τρένο γύρισε με οπισθοπορεία στην αποβάθρα, έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αφού αρχικά  υπήρξαν πληροφορίες ότι κινδυνέψαμε με σύγκρουση και νέα Τέμπη. 

Τρένο μπήκε με την όπισθεν στον σταθμό της Σίνδου

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star μετέδωσε βίντεο με γραφική αναπαράσταση από τη διαδρομή.  

Όπως ανέφερε η Λευκή Γεωργάκη, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Ο Προαστιακός ξεκινά από Θεσσαλονίκη για Λάρισα στις 17:30.  Η Σίνδος είναι η πρώτη στάση και κανονικά πριν μπει στο σταθμό αλλάζει γραμμή και μπαίνει σε παρακαμπτήριο για να αφήσει και να πάρει κόσμο από την αποβάθρα. 

Το βίντεο με την αναπαράσταση της διαδρομής του προαστιακού μέχρι την οπισθοπορεία στον σταθμό της Σίνδου

Το βίντεο καρέ - καρέ με την αναπαράσταση της διαδρομής του προαστιακού μέχρι την οπισθοπορεία στον σταθμό της Σίνδου 

Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση το τρένο προσπέρασε τον σταθμό της Σίνδου και μπήκε στην παρακαμπτήριο από το επόμενο κλειδί με την όπισθεν. 

Όπως υποστηρίζει ο υπουργός η οπισθοπορεία του συρμού έγινε προγραμματισμένα και με ασφάλεια.

Κυρανάκης: «Πιλοτική 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ το Σάββατο 5 Ιουλίου»

Αναγνώρισε ωστόσο ότι υπήρξε επικοινωνιακή αστοχία,  επισημαίνοντας ότι «κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους». Αυτή ακριβώς η απροειδοποίητη οπισθοπορεία ήταν που τρομοκράτησε τους επιβάτες.
 
 

