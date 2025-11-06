Τρένο μπήκε με την όπισθεν στον σταθμό της Σίνδου

Σε πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ ΟΣΕ και Hellenic train εξελίχθηκε η αναστάτωση που προκλήθηκε σε επιβάτες τρένου όταν ο Προαστιακός (αμαξοστοιχία 2591) από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα έκανε περίεργη μανούβρα και προσέγγισε με την όπισθεν την αποβάθρα στον σταθμό της Σίνδου.

Ο συρμός του Προαστιακού από Θεσσαλονίκη για Λάρισα ξεκίνησε κανονικά στις 17:30 το απόγευμα της Τετάρτης (5/11/2025), ωστόσο μέχρι τη Σίνδο που είναι η πρώτη στάση, είχε βραδυπορεία καθώς γίνονται εργασίες στη γραμμή.

H μανούβρα που έκανε το τρένο αναστάτωσε τους επιβάτες και μάλιστα ένας από αυτούς έκανε και καταγγελία σε τοπικό ραδιόφωνο της Λάρισας, αναφέροντας πως υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και ότι κανείς δεν τους ενημέρωσε επίσημα, παρά μόνον άκουσαν κάποιον υπάλληλο να λέει πως υπάρχει βλάβη στο κλειδί.

Ο συρμός πέρασε κανονικά μπροστά από τον σταθμό της Σίνδου από την κεντρική γραμμή, και 200 μέτρα πιο κάτω κατάφεραν να ανοίξουν το κλειδί που πάει για Πλατύ κι απο εκεί να μπορέσει ο μηχανοδηγός να μπει στην σωστή γραμμή και να αποβιβάσει με ασφάλεια τον κόσμο, ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Λευκή Γεωργάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Αλληλοκατηγορίες ΟΣΕ και Hellenic Train

Ο ΟΣΕ εξέδωσε ανακοίνωση όπου χαρακτηρίζει ψευδή τα δημοσιεύματα για βλάβη, αλλά επισημαίνει ότι η Hellenic Train βάσει πρωτοκόλλου θα έπρεπε να ενημερώσει τους επιβάτες.

Η Hellenic Train από την πλευρά της επισημαίνει ότι κανείς δεν είχε ενημερώσει τον μηχανοδηγό για την βλάβη στο κλειδί και μόνος του αντιλήφθηκε την αλλαγή στη χάραξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train για το περιστατικό στη Σίνδο

«Η Hellenic Train διευκρινίζει, σχετικά με το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, που αφορούσε την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη-Λάρισα) και σχετίζεται με κίνηση σε εσφαλμένη κατεύθυνση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ότι ο μηχανοδηγός και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, τις οποίες εφάρμοσαν πιστά, βάσει των εντολών που έλαβαν από τον αρμόδιο σταθμάρχη για την πορεία της αμαξοστοιχίας, αλλά και βάσει του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας 2591 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή.

Ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε αμέσως τον συρμό και ενημέρωσε τον σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης τον πληροφόρησε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά αλλαγής γραμμής και του έδωσε οδηγία να συνεχίσει στην τροχιά στην οποία βρισκόταν, ώστε στη συνέχεια να κάνει οπισθοπορεία και να εισέλθει ξανά στον σταθμό για να αποβιβαστούν οι επιβάτες.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό κίνησης της Hellenic Train με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, ο μηχανοδηγός προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες επικοινωνίες επιβεβαίωσης των οδηγιών που του δόθηκαν».