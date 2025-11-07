LILA: Η ηλικία, η καταγωγή, το πραγματικό όνομα και τα hits της!

Η τραγουδίστρια που κλέβει καρδιές και σκηνές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 22:28 Υπ. Εσωτερικών ΗΠΑ στο Star: Θωρακισμένη η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία
07.11.25 , 22:28 Κλήρωση Eurojackpot 7/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 53.000.000 ευρώ
07.11.25 , 22:11 «Πετάει το γάντι» στην Άγκυρα ο Ν. Δένδιας για την Ανατολική Μεσόγειο
07.11.25 , 22:06 Βορίζια: Το ύποπτο εύρημα που εξετάζουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια
07.11.25 , 22:05 GNTM: Η φύση πρωταγωνιστεί στη σημερινή φωτογράφιση
07.11.25 , 21:46 Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία στη δοκιμασία επιβράβευσης;
07.11.25 , 21:33 Βίντεο με την οπισθοπορεία του τρένου στη Σίνδο
07.11.25 , 21:25 Έλεγχοι Της Αστυνομίας Στα Βορίζια - Έρευνες Σε Σπίτια & Ποιμνιοστάσια
07.11.25 , 21:15 GNTM: Η LILA στη σημερινή δοκιμασία επιβράβευσης
07.11.25 , 21:12 Βέροια: Ο ληστής τραυματίστηκε από το όπλο του στην πάλη με το θύμα!
07.11.25 , 21:06 Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων - Καργάκηδων ως πριν λίγες μέρες
07.11.25 , 20:36 LILA: Η ηλικία, η καταγωγή, το πραγματικό όνομα και τα hits της!
07.11.25 , 20:30 Βορίζια: Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια
07.11.25 , 19:57 Σε 3 μήνες με αναστολή και πρόστιμο 5.500 ευρώ καταδικάστηκε ο τενόρος
07.11.25 , 19:45 Σύμβαση 717 για σιδηρόδρομο: Απόφαση «κόλαφος»
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
Έντι Γραβιηλίδης: Ποιος είναι ο νέος κριτής του GNTM 6
«Πετάει το γάντι» στην Άγκυρα ο Ν. Δένδιας για την Ανατολική Μεσόγειο
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Η Αγγελική Δαλιάνη φωτογραφίζεται με τη 16χρονη κούκλα κόρη της, Λυδία
Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες
Βορίζια: Το ύποπτο εύρημα που εξετάζουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Λίλα Τριάντη τραγουδά «Να ξυπνάω και να’ μαι μαζί σου» στις οντισιον του X-FACTOR το 2019
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Λίλα Τριάντη (Ευαγγελία-Δέσποινα Τριανταφυλλοπούλου), γνωστή και ως LILA, είναι η τραγουδίστρια και στιχουργός που έχει κερδίσει το κοινό με τη φωνή της και τις δυναμικές σκηνικές εμφανίσεις της. Από τα Χανιά και τα Φάρσαλα μέχρι τις μεγάλες σκηνές της Αθήνας και περιοδείες στο εξωτερικό, η LILA είναι πλέον συνώνυμη της ελληνικής pop και hip-hop σκηνής.

 

Λίγα λόγια για τη ζωή της

•    Γεννήθηκε το 1992 στα Χανιά και μεγάλωσε στα Φάρσαλα.
•    Από μικρή ηλικία αγαπούσε τη μουσική και τον χορό, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και σχολικά shows.
•    Στα 18 της μετακόμισε στην Αθήνα για σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ) και ξεκίνησε την επαγγελματική της μουσική πορεία.
«Η μουσική ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μου», έχει δηλώσει η ίδια σε συνεντεύξεις.

Τα πρώτα της μουσικά βήματα 


Το πρώτο της single, «Εσένα Μόνο» (στίχοι-μουσική Barrice), κυκλοφόρησε το 2018 από την ICON MUSIC Records. Το 2019 συμμετείχε στο τηλεοπτικό μουσικό σόου The X-Factor Greece, ενώ κυκλοφόρησε και το single «Μείνε» από την Planetworks. Το 2020 κυκλοφόρησε το single «1 Μπροστά» από την Panik Records.

 


Το 2021 εντάχθηκε στο hip-hop label Barcode Entertainment και στην ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρία Stay Independent, συμμετέχοντας αρχικά στο τραγούδι του ράπερ Rack, «Prestige», από το άλμπουμ του Rackattack. Το 2022 συνεργάστηκε ξανά με τον Rack στο «Yelay», ενώ κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, «Xitana», με τραγούδια όπως τα «Xitana», «Όχι», «Χάσε Με», «Κατηφόρα», «Dame» και «Αμέ», στα οποία συμμετείχε και ως στιχουργός.


Το 2023 έγινε ευρύτερα γνωστή με την επιτυχία του single «Deja vu» (ft. Rack), ενώ πολύ μεγάλη απήχηση είχαν και τα σόλο singles της, «Atoutaler» και «Ανασαίνω Και Ζαλίζομαι». Την ίδια χρονιά συμμετείχε για πρώτη φορά στο MadWalk – The Fashion Music Project και στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας.

 

Το 2024 κυκλοφόρησε τα singles «Εδώ Που Μ' Άφησες», «Κοινό Μυστικό» και «9ARI» (ft. Rack), ενώ συνεργάστηκε επίσης με τον Rack στο «Bam Bam» (από το άλμπουμ Ego Therapy), με τον Toquel στο «Αλλού» (από το άλμπουμ 1111) και τους Stavento στο «Χειροβομβίδα». Ως στιχουργός, συμμετείχε επίσης στα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, όπως το «Μαύρα Γυαλιά» της Έλενας Παπαρίζου και το «Αεροπλάνο» της Ελένης Φουρέιρα.

Στα Mad Video Music Awards 2024 κέρδισε τα βραβεία «Τραγούδι της Χρονιάς» για το «Deja vu» και «Καλύτερο Hip-Hop Track» για το «Αλλού», ενώ το 2025 ακολούθησε περιοδεία σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Καναδά, καθώς και περιοδεία στην Αυστραλία μαζί με τον Toquel.
Τον Απρίλιο του 2025 συνεργάστηκε με την Τάμτα στο τραγούδι «Μονοτονία» από το EP της The Heroine, ενώ στις 23 Μαΐου κυκλοφόρησε το πρώτο της studio album, «Αποτίπομα», που περιλαμβάνει τα τραγούδια «Amane», «BO$$», «Fanatico» (ft. Rack), «Μανιάτικο», «Αποτίπομα», «Exxxtraaa», «Κρυφό Δωμάτιο», «Bachata» (ft. Sicario) και «Xena».

Επίσης, ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρία καλλυντικών συμμετέχοντας σε καμπάνια και ως κριτής σε music talent show σε TikTok και τηλεοπτικό κανάλι MAD. Στα Mad Video Music Awards 2025 κέρδισε το βραβείο «Καλύτερο Dance» με το τραγούδι «Κοινό Μυστικό».

Ο αδερφός της κινείται επίσης σε μουσικά μονομάτια

Αδερφός της είναι ο μουσικός παραγωγός Sin Laurent (Νώντας Τριανταφυλλόπουλος), με τον οποίο συνεργάζεται συχνά, ενώ εκείνος έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως: Έλενα Παπαρίζου, Rack, Toquel, Mente Fuerte, Vlospa και άλλους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΙΛΑ
 |
ΛΙΛΑ ΤΡΙΑΝΤΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top