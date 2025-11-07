LILA: Η ηλικία, η καταγωγή, το πραγματικό όνομα και τα hits της!

Η Λίλα Τριάντη (Ευαγγελία-Δέσποινα Τριανταφυλλοπούλου), γνωστή και ως LILA, είναι η τραγουδίστρια και στιχουργός που έχει κερδίσει το κοινό με τη φωνή της και τις δυναμικές σκηνικές εμφανίσεις της. Από τα Χανιά και τα Φάρσαλα μέχρι τις μεγάλες σκηνές της Αθήνας και περιοδείες στο εξωτερικό, η LILA είναι πλέον συνώνυμη της ελληνικής pop και hip-hop σκηνής.

Λίγα λόγια για τη ζωή της

• Γεννήθηκε το 1992 στα Χανιά και μεγάλωσε στα Φάρσαλα.

• Από μικρή ηλικία αγαπούσε τη μουσική και τον χορό, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και σχολικά shows.

• Στα 18 της μετακόμισε στην Αθήνα για σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ) και ξεκίνησε την επαγγελματική της μουσική πορεία.

«Η μουσική ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μου», έχει δηλώσει η ίδια σε συνεντεύξεις.

Τα πρώτα της μουσικά βήματα



Το πρώτο της single, «Εσένα Μόνο» (στίχοι-μουσική Barrice), κυκλοφόρησε το 2018 από την ICON MUSIC Records. Το 2019 συμμετείχε στο τηλεοπτικό μουσικό σόου The X-Factor Greece, ενώ κυκλοφόρησε και το single «Μείνε» από την Planetworks. Το 2020 κυκλοφόρησε το single «1 Μπροστά» από την Panik Records.



Το 2021 εντάχθηκε στο hip-hop label Barcode Entertainment και στην ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρία Stay Independent, συμμετέχοντας αρχικά στο τραγούδι του ράπερ Rack, «Prestige», από το άλμπουμ του Rackattack. Το 2022 συνεργάστηκε ξανά με τον Rack στο «Yelay», ενώ κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, «Xitana», με τραγούδια όπως τα «Xitana», «Όχι», «Χάσε Με», «Κατηφόρα», «Dame» και «Αμέ», στα οποία συμμετείχε και ως στιχουργός.



Το 2023 έγινε ευρύτερα γνωστή με την επιτυχία του single «Deja vu» (ft. Rack), ενώ πολύ μεγάλη απήχηση είχαν και τα σόλο singles της, «Atoutaler» και «Ανασαίνω Και Ζαλίζομαι». Την ίδια χρονιά συμμετείχε για πρώτη φορά στο MadWalk – The Fashion Music Project και στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας.

Το 2024 κυκλοφόρησε τα singles «Εδώ Που Μ' Άφησες», «Κοινό Μυστικό» και «9ARI» (ft. Rack), ενώ συνεργάστηκε επίσης με τον Rack στο «Bam Bam» (από το άλμπουμ Ego Therapy), με τον Toquel στο «Αλλού» (από το άλμπουμ 1111) και τους Stavento στο «Χειροβομβίδα». Ως στιχουργός, συμμετείχε επίσης στα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, όπως το «Μαύρα Γυαλιά» της Έλενας Παπαρίζου και το «Αεροπλάνο» της Ελένης Φουρέιρα.

Στα Mad Video Music Awards 2024 κέρδισε τα βραβεία «Τραγούδι της Χρονιάς» για το «Deja vu» και «Καλύτερο Hip-Hop Track» για το «Αλλού», ενώ το 2025 ακολούθησε περιοδεία σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Καναδά, καθώς και περιοδεία στην Αυστραλία μαζί με τον Toquel.

Τον Απρίλιο του 2025 συνεργάστηκε με την Τάμτα στο τραγούδι «Μονοτονία» από το EP της The Heroine, ενώ στις 23 Μαΐου κυκλοφόρησε το πρώτο της studio album, «Αποτίπομα», που περιλαμβάνει τα τραγούδια «Amane», «BO$$», «Fanatico» (ft. Rack), «Μανιάτικο», «Αποτίπομα», «Exxxtraaa», «Κρυφό Δωμάτιο», «Bachata» (ft. Sicario) και «Xena».

Επίσης, ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρία καλλυντικών συμμετέχοντας σε καμπάνια και ως κριτής σε music talent show σε TikTok και τηλεοπτικό κανάλι MAD. Στα Mad Video Music Awards 2025 κέρδισε το βραβείο «Καλύτερο Dance» με το τραγούδι «Κοινό Μυστικό».

Ο αδερφός της κινείται επίσης σε μουσικά μονομάτια

Αδερφός της είναι ο μουσικός παραγωγός Sin Laurent (Νώντας Τριανταφυλλόπουλος), με τον οποίο συνεργάζεται συχνά, ενώ εκείνος έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως: Έλενα Παπαρίζου, Rack, Toquel, Mente Fuerte, Vlospa και άλλους.