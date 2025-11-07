Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων - Καργάκηδων ως πριν λίγες μέρες

Ένα πρόσωπο - κλειδί, που είναι πολύ κοντά και με τις δύο αντίπαλες οικογένειες των Βοριζίων, μίλησε στο Star και στην Άννα Σταματιάδου, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι πριν λίγες μέρες οι δύο πλευρές είχαν σχεδόν φιλικές σχέσεις.

Ήταν και ένας από τους μεσίτες, ο Σπύρος, ώστε να υπάρχει καλό κλίμα. Ένας άνθρωπος πολύ κοντά και στους Φραγκιαδάκηδες και στους Καργάκηδες.

Μιλώντας στο Star είπε ότι βεντέτα δεν υπήρχε, μόνο διαμάχες για βοσκοτόπια και ζώα. Οι καβγάδες και οι προστριβές ήταν μάλιστα ανάμεσα στο «νέο αίμα» των οικογενειών, στους 20άρηδες. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια γίνονταν προσπάθειες να τους έχουν σε καταστολή και σε μεγάλο βαθμό το είχαν καταφέρει. Πράγμα που φαίνεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί από τους εμπλεκόμενους συνδέονταν. Φραγκιαδάκηδες -δηλαδή- και Καργάκηδες ήταν φίλοι στο Facebook! Πατούσαν like σε φωτογραφίες, έκαναν σχόλια μεταξύ τους. Ειδικά ο εγκλεισμένος αδελφός Καργάκη είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, για κάποιο διάστημα πολύ καλές σχέσεις με τους Φραγκιαδάκηδες… μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι ότι ένας από τους συλληφθέντες από την πλευρά των Καργάκηδων φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έχει γνώση από… εκρηκτικά και εξετάζεται η σχέση του με την έκρηξη στο σπίτι.

Οι Φραγκιαδάκηδες, σύμφωνα με τον μεσίτη, επιμένουν: «Ήμασταν φιλήσυχοι, μας προκαλούσαν, αναγκαστήκαμε να αμυνθούμε» Οι Καργάκηδες δίνουν άλλη εκδοχή.