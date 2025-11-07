Βορίζια: «Μπορεί να το έκαναν γιατί ήξεραν ότι θα ήμασταν όλοι στο χωριό»

Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 07.11.25, 13:51
Οι δηλώσεις του αδελφού της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια - Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών που κρατούσαν εδώ και 30χρόνια έκανε λόγο ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια

Ο κ. Γιάννης Φραγκιαδάκης, ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια της οικογένειας, ήταν μπροστά στο μακελειό και είδε την αδελφή του να πέφτει νεκρή στο έδαφος. 

«Δεν είχαμε βεντέτα με την οικογένεια αυτή, είχαμε κάποιες διαφορές. Τα ανίψια μου που είναι μέσα στη φυλακή εδώ και 30 χρόνια έβλεπαν τον πατέρα τους να τον προκαλούν και να κάνει πίσω», είπε. 

Βορίζια: «Μπορεί να το έκαναν γιατί ήξεραν ότι θα ήμασταν όλοι στο χωριό»

Σύμφωνα με τον ίδιο όλα ξεκίνησαν με την έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι του ανιψιού του. Από εκείνη την ημέρα, όπως είπε, ένιωσαν ότι απειλούνται και γι’ αυτό και ήταν κι εκείνοι οπλισμένοι το πρωί του Σαββάτου. 

«Το Σάββατο είδαμε ένα αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μας και τον νεκρό να μας πυροβολεί. Ταυτόχρονα άρχισαν να μας πυροβολούν κι από ψηλά. Από δυο μεριές μας πυροβολούσαν, δεν ξέρω αν ήταν ενέδρα, αλλά πιστεύω ότι είχαν συνεννοηθεί», είπε. 

Σε ερώτηση μάλιστα της Ζήνας Κουτσελίνη μήπως έγινε ό,τι έγινε γιατί γνώριζαν ότι θα ήταν όλη η οικογένεια Φραγκιαδάκη για το μνημόσυνο του πατέρα τους, ο αδελφός της 56χρονης είπε:

«Τα συμπεράσματα δικά σας. Αυτά που λέτε ας τα ερευνήσει η αστυνομία, μπορεί να το έχουν σκεφτεί κι άλλοι». 

Ο κ. Φραγκιαδάκης επανέλαβε την επιθυμία της οικογένειάς του να σταματήσει εδώ το κακό και να επέλθει ηρεμία, ενώ σημείωσε πως δεν είναι η δική του οικογένεια που προκαλεί. 

«Εμείς θέλουμε να σταματήσει εδώ το κακό. Ήμασταν δέκα άνδρες και δεν μπορέσαμε να σώσουμε την αδελφή μου. Εγώ μένω στην Αθήνα, αλλά η μητέρα μου, η αδελφή μου επέστρεψαν στα Βορίζια. Θα κάτσω λίγες μέρες και θα φύγω. Τον αδελφό μου, τον πατέρα των τεσσάρων ανιψιών μου που κρατούνται τον έδιωξαν από το χωριό για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Εμείς κάνουμε ό,τι μας λένε οι αρχές, θα δούμε», είπε. 

Βορίζια: Μεγάλη έρευνα για τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής

Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στην αιματοχυσία στα Βορίζια.

Χρυσοχοΐδης: Οι ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή - Τέλος οι μπαλωθιές

Μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί επτά άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και δύο ακόμα άτομα (17χρονος και 56χρονος), για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

οπλισμός που βρέθηκε στα Βορίζια 1

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το έβδομο εμπλεκόμενο στην υπόθεση άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη χθες (6/11/2025) μετά την έκδοση σε βάρος του σχετικού εντάλματος σύλληψης.

Βορίζια: Ποιος είναι ο «ποντικός» που συνελήφθη για το μακελειό

Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

οπλισμός που βρέθηκε στα Βορίζια 2

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες - Αρνούνται τις κατηγορίες

οπλισμός που βρέθηκε στα Βορίζια 3 

  • 27 έρευνες σε οικίες,
  • 21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,
  • 17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,
  • καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Βορίζια: Συνελήφθη ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης

οπλισμός που βρέθηκε στα Βορίζια 4

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα όπλα, που έχουν μεταφερθεί για εξετάσεις στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί θεωρούν βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκαν πολλά και διαφόρων ειδών όπλα κατά την συμπλοκή. Βρέθηκαν επίσης πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία επίσης έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

οπλισμός που βρέθηκε στα Βορίζια 5

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια Ανακριτική Αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

