«Μύρισε» Χριστούγεννα: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, τα φώτα των Χριστουγέννων φωτίζουν κοινότητες σε όλο τον κόσμο, μεταμορφώνοντας γνώριμα τοπία σε εικόνες συλλογικού θαυμασμού.

Από φωτισμένες παραθαλάσσιες περιοχές μέχρι δρόμους και δημόσιους χώρους λουσμένους σε γιορτινά χρώματα, τα μέρη αυτά, μέσα από τις φωτογραφίες του Associated Press, μεταφέρουν το κλίμα των γιορτών σε όλο τον κόσμο.

Τα εορταστικά φώτα στολίζουν έναν δρόμο στο θέρετρο Nemacolin Woodlands Resort, κατά τη βραδιά φωταγώγησης στο Φάρμινγκτον, στο Νέο Μεξικό / AP (Gene J. Puskar)

Άνθρωποι συγκεντρώνονται για συναυλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Σκεντέρμπεη στα Τίρανα της Αλβανίας / AP (Hameraldi Agolli)

Η χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία Gendarmenmarkt στο Βερολίνο της Γερμανίας / AP (Markus Schreiber)

Ένα σπίτι είναι στολισμένο με γιορτινά φωτάκια και χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις στο Strongsville του Οχάιο / AP (Sue Ogrocki)

Ένας πατέρας παίζει με το παιδί του, καθώς επισκέπτες περπατούν μέσα από την εντυπωσιακή φωτεινή εγκατάσταση «Winter Cathedral» στο χριστουγεννιάτικο Lightscape του Βοτανικού Κήπου του Σικάγο, στο Glencoe του Ιλινόι / AP (Erin Hooley)

Ένα μεγάλο φωτισμένο πλαίσιο έχει στηθεί στη χριστουγεννιάτικη αγορά, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες, στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας / AP (Michael Probst)

Ένα παιδί απολαμβάνει τη βόλτα σε καρουζέλ, σε χριστουγεννιάτικο πανηγύρι στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας / AP Photo (Andreea Alexandru)

Άνθρωποι παρακολουθούν ένα πολυμεσικό σόου φωτισμών που προβάλλεται στην πρόσοψη του κτιρίου του Γενικού Επιτελείου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Χώρα του Φωτός», στην Πλατεία των Ανακτόρων στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας / AP(Dmitri Lovetsky)

Ο Gabriel Taylor, στο κέντρο, ψεκάζει άλλα παιδιά με σαπουνόφουσκες στην πλατεία Sundance μετά από την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στο Fort Worth του Τέξας / AP (Tony Gutierrez)

Ο Πύργος του Άιφελ, πλαισιωμένος από χριστουγεννιάτικα διακοσμημένα δέντρα που κοσμούν τη στέγη του πολυκαταστήματος Les Galeries Lafayette στο Παρίσι / AP Photo (Aurelien Morissard)

Σε φωτογράφιση με μακρά έκθεση, οχήματα περνούν μπροστά από ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες ύψους 12 μέτρων και μήκους 9 μέτρων, διακοσμημένες με χριστουγεννιάτικα φώτα στο Σαν Αντόνιο του Τέξας / AP (Eric Gay)

Καλλιτέχνης σε σόου φωτισμού στην πλατεία Ala-Too, που έχει στολιστεί για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στη Μπισκέκ του Κιργιστάν / AP (Vladimir Voronin)

Μία γυναίκα ποζάρει για selfie μέσα σε ένα γιγάντιο χριστουγεννιάτικο στολίδι στο Ντακάρ, Σενεγάλη, / AP (Misper Apawu)

Ένα αγόρι τρέχει προς ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο τρενάκι στην Αγία Πετρούπολ, Ρωσία / AP (Dmitri Lovetsky)

Άνθρωποι περπατούν κατά μήκος του τερματικού σταθμού φέρρυ Kabataş, διακοσμημένου με εορταστικά φώτα, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία / AP (Francisco Seco)

Η ψηφιακή τέχνη φωτίζει την πρόσοψη της Gwanghwamun, της κύριας πύλης του 14ου αιώνα παλατιού Gyeongbok, κατά τη διάρκεια του Seoul Winter Festa στη Σεούλ, Νότια Κορέα / AP Photo (Ahn Young-joon)