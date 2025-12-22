«Μύρισε» Χριστούγεννα: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο

Όσα απαθανάτισαν οι φωτογράφοι του AP από τους εντυπωσιακούς στολισμούς

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Χριστούγεννα 2025: Φωτογραφίες Από Όλον Τον Κόσμο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, τα φώτα των Χριστουγέννων φωτίζουν κοινότητες σε όλο τον κόσμο, μεταμορφώνοντας γνώριμα τοπία σε εικόνες συλλογικού θαυμασμού.

Από φωτισμένες παραθαλάσσιες περιοχές μέχρι δρόμους και δημόσιους χώρους λουσμένους σε γιορτινά χρώματα, τα μέρη αυτά, μέσα από τις φωτογραφίες του Associated Press, μεταφέρουν το κλίμα των γιορτών σε όλο τον κόσμο.

Χριστούγεννα - Νέο Μεξικό

Τα εορταστικά φώτα στολίζουν έναν δρόμο στο θέρετρο Nemacolin Woodlands Resort, κατά τη βραδιά φωταγώγησης στο Φάρμινγκτον, στο Νέο Μεξικό / AP (Gene J. Puskar)

Χριστούγεννα - Τίρανα, Αλβανία

Άνθρωποι συγκεντρώνονται για συναυλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Σκεντέρμπεη στα Τίρανα της Αλβανίας / AP (Hameraldi Agolli)

Χριστούγεννα - Βερολίνο

Η χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία Gendarmenmarkt στο Βερολίνο της Γερμανίας / AP (Markus Schreiber)

Χριστούγεννα - Οχάιο

Ένα σπίτι είναι στολισμένο με γιορτινά φωτάκια και χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις στο Strongsville του Οχάιο / AP (Sue Ogrocki)

Χριστούγεννα στο Glencoe του Ιλινόι

Ένας πατέρας παίζει με το παιδί του, καθώς επισκέπτες περπατούν μέσα από την εντυπωσιακή φωτεινή εγκατάσταση «Winter Cathedral» στο χριστουγεννιάτικο Lightscape του Βοτανικού Κήπου του Σικάγο, στο Glencoe του Ιλινόι / AP (Erin Hooley)

Χριστούγεννα στη Φρανκφούρτη

Ένα μεγάλο φωτισμένο πλαίσιο έχει στηθεί στη χριστουγεννιάτικη αγορά, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες, στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας / AP (Michael Probst)

Χριστούγεννα - Ρουμανία

Ένα παιδί απολαμβάνει τη βόλτα σε καρουζέλ, σε χριστουγεννιάτικο πανηγύρι στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας / AP Photo (Andreea Alexandru)

Χριστούγεννα - Ρωσία

Άνθρωποι παρακολουθούν ένα πολυμεσικό σόου φωτισμών που προβάλλεται στην πρόσοψη του κτιρίου του Γενικού Επιτελείου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Χώρα του Φωτός», στην Πλατεία των Ανακτόρων στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας / AP(Dmitri Lovetsky)

Χριστούγεννα - Τέξας

Ο Gabriel Taylor, στο κέντρο, ψεκάζει άλλα παιδιά με σαπουνόφουσκες στην πλατεία Sundance μετά από την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στο Fort Worth του Τέξας / AP (Tony Gutierrez)

Χριστούγεννα - Παρίσι

Ο Πύργος του Άιφελ, πλαισιωμένος από χριστουγεννιάτικα διακοσμημένα δέντρα που κοσμούν τη στέγη του πολυκαταστήματος Les Galeries Lafayette στο Παρίσι / AP Photo (Aurelien Morissard)

«Μύρισε» Χριστούγεννα: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο

Σε φωτογράφιση με μακρά έκθεση, οχήματα περνούν μπροστά από ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες ύψους 12 μέτρων και μήκους 9 μέτρων, διακοσμημένες με χριστουγεννιάτικα φώτα στο Σαν Αντόνιο του Τέξας / AP (Eric Gay)

Χριστούγεννα - Κιργιστάν

Καλλιτέχνης σε σόου φωτισμού στην πλατεία Ala-Too, που έχει στολιστεί για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στη Μπισκέκ του Κιργιστάν / AP (Vladimir Voronin)

Χριστούγεννα - Σενεγάλη

Μία γυναίκα ποζάρει για selfie μέσα σε ένα γιγάντιο χριστουγεννιάτικο στολίδι στο Ντακάρ, Σενεγάλη, / AP (Misper Apawu)

Χριστούγεννα στην παγωμένη Ρωσία

Ένα αγόρι τρέχει προς ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο τρενάκι στην Αγία Πετρούπολ, Ρωσία / AP (Dmitri Lovetsky)

Χριστούγεννα - Τουρκία

Άνθρωποι περπατούν κατά μήκος του τερματικού σταθμού φέρρυ Kabataş, διακοσμημένου με εορταστικά φώτα, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία / AP (Francisco Seco)

«Μύρισε» Χριστούγεννα: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο

Η ψηφιακή τέχνη φωτίζει την πρόσοψη της Gwanghwamun, της κύριας πύλης του 14ου αιώνα παλατιού Gyeongbok, κατά τη διάρκεια του Seoul Winter Festa στη Σεούλ, Νότια Κορέα / AP Photo (Ahn Young-joon)

 

