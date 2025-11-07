Χρυσοχοΐδης: Οι ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή - Τέλος οι μπαλωθιές

«Δε θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες» - Μόνιμα στην Κρήτη το ελληνικό FBI

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφίες Intime
Απόσπασμα των ανακοινώσεων Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή / Action24
Μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια ανακοίνωσε από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Έρχονται νέα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή

«Η Κρήτη βρίσκεται σε έναν κυκλώνα, τέρμα πια οι νταήδες», ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στο ξεκίνημα της ομιλίας του. 

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες, δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσει την περιοχή η παραβατικότητα.
Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες.  Είμαι εδώ για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για έλεγχο εγκληματικότητας θα προχωρήσει», είπε ο υπουργός ανακοινώνοντας μόνιμη παρουσία του ελληνικού FBI στην Κρήτη.

«Πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε Υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Βορίζια: Άσβεστο Το Μίσος Μεταξύ Των Δύο Οικογενειών - Video

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο M. Χρυσοχοΐδης

-Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά όπλου (θα περιλαμβάνει τα πιστόλια και τα περίστροφα και παρόμοια όπλα).

-Κακουργηματική ποινή για υπότροπους που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετίας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση.

-Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων. Αν κάποιος στο πλαίσιο παράνομης πράξης (πχ διακίνηση ναρκωτικών) χρησιμοποιεί όπλο, είναι επιβαρυντικό. Αυτό τώρα επεκτείνεται και στη ζωοκλοπή και στον εκβιασμό.

-Θα δίνεται δυνατότητα στον εισαγγελέα σε κίνδυνο ζωής όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομάδες να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα όπως απαγόρευση επικοινωνίας.

-Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές.

-Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονότος ότι θα ακολουθήσουν σαρωτικοί έλεγχοι.

Κρήτη: «Πολεμικό Σκηνικό» Με Μπαλωθιές Σε Γαμήλιο Γλέντι - Video

-Επειδή το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί, η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως οι γάμοι, βαφτίσεις και οι εμποροπανηγύρεις.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στη συνέντευξη Τύπου στο Ηράκλειο.

Ξεκινά από αύριο Σάββατο η 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε περιοχές με Ρομά

Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, από το Σάββατο (8/11) ξεκινά η παρουσία αστυνομικών σε περιοχές με Ρομά σε όλη την Ελλάδα.

Όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Κρήτη, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των περιοχών που ζουν Ρομά και τη συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης.

To σχέδιο θα περιλαμβάνει 24ωρη παρουσία εντός των οικισμών, προληπτικούς έλεγχους σε πρόσωπα και οικίες, ελέγχους για παράνομη οπλοκατοχή και διαρκή ενημέρωση των κατοίκων.

Συνολικά οι περιοχές που θα αναπτυχθούν οι ομάδες της ΕΛΑΣ είναι 25 με 152 σημεία δράσης και 473 αστυνομικούς που ξεκινούν από το Σάββατο σε όλη την Ελλάδα, ενώ ειδικά στην Αττική θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Επισήμανε ακόμα ότι «οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσλάβουμε θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη».

 

 

