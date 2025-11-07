Χρυσοχοΐδης: Οι ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή - Τέλος οι μπαλωθιές

Μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια ανακοίνωσε από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

«Η Κρήτη βρίσκεται σε έναν κυκλώνα, τέρμα πια οι νταήδες», ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στο ξεκίνημα της ομιλίας του.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες, δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσει την περιοχή η παραβατικότητα.

Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. Είμαι εδώ για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για έλεγχο εγκληματικότητας θα προχωρήσει», είπε ο υπουργός ανακοινώνοντας μόνιμη παρουσία του ελληνικού FBI στην Κρήτη.

«Πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε Υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο M. Χρυσοχοΐδης

-Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά όπλου (θα περιλαμβάνει τα πιστόλια και τα περίστροφα και παρόμοια όπλα).

-Κακουργηματική ποινή για υπότροπους που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετίας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση.

-Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων. Αν κάποιος στο πλαίσιο παράνομης πράξης (πχ διακίνηση ναρκωτικών) χρησιμοποιεί όπλο, είναι επιβαρυντικό. Αυτό τώρα επεκτείνεται και στη ζωοκλοπή και στον εκβιασμό.

-Θα δίνεται δυνατότητα στον εισαγγελέα σε κίνδυνο ζωής όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομάδες να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα όπως απαγόρευση επικοινωνίας.

-Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές.

-Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονότος ότι θα ακολουθήσουν σαρωτικοί έλεγχοι.

-Επειδή το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί, η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως οι γάμοι, βαφτίσεις και οι εμποροπανηγύρεις.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στη συνέντευξη Τύπου στο Ηράκλειο.

Ξεκινά από αύριο Σάββατο η 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε περιοχές με Ρομά

Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, από το Σάββατο (8/11) ξεκινά η παρουσία αστυνομικών σε περιοχές με Ρομά σε όλη την Ελλάδα.

Όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Κρήτη, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των περιοχών που ζουν Ρομά και τη συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης.

To σχέδιο θα περιλαμβάνει 24ωρη παρουσία εντός των οικισμών, προληπτικούς έλεγχους σε πρόσωπα και οικίες, ελέγχους για παράνομη οπλοκατοχή και διαρκή ενημέρωση των κατοίκων.

Συνολικά οι περιοχές που θα αναπτυχθούν οι ομάδες της ΕΛΑΣ είναι 25 με 152 σημεία δράσης και 473 αστυνομικούς που ξεκινούν από το Σάββατο σε όλη την Ελλάδα, ενώ ειδικά στην Αττική θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Επισήμανε ακόμα ότι «οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσλάβουμε θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη».