Μαρία Μπακόδημου: Είναι επίσημο - Με αυτό το τηλεπαιχνίδι επιστρέφει

Δείτε ρεπορτάζ για την τηλεοπτική επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου από το Breakfast@Star

Τέλος στις φήμες που ήθελαν τη Μαρία Μπακοδήμου να επιστρέφει στα τηλεοπτικά πράγματα με το τηλεπαιχνίδι, Ο πιο αδύναμος κρίκος, έβαλε με ανακοίνωσή του το OPEN.

Είναι δεδομένο ότι από τη νέα σεζόν η παρουσιάστρια που τελευταία βλέπαμε μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, επιστρέφει στα παλιά της λημέρια του OPEN.

Η Μαρία Μπακόδημου θα φέρει στον Πιο Αδύναμο Κρίκο το προσωπικό της χιούμορ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σύμφωνα με αυτήν:

Το OPEN φέρνει ξανά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως. Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει τη νέα σεζόν, πιο ανανεωμένος και πιο απαιτητικός από ποτέ.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, που με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι. Με τη δική της δυναμική, ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικός!

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ».

Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ OPEN.