Μαρία Μπακόδημου: Είναι επίσημο - Με αυτό το τηλεπαιχνίδι επιστρέφει

Η ανακοίνωση του καναλιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.12.25 , 22:21 Λιάγκας: Όσα είπε με τον Αρναούτογλου - Η εξομολόγηση για την Αντωνά
22.12.25 , 22:15 Νέα πρόκληση: Toυρκικά αλιευτικά ανάμεσα σε Φαρμακονήσι - Αγαθονήσι
22.12.25 , 22:00 Κάτω Πατήσια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
22.12.25 , 21:45 Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος!
22.12.25 , 21:35 Μαριέττα Χρουσαλά: Χριστουγεννιάτικη βόλτα στο Κέντρο με crop πουκάμισο
22.12.25 , 21:29 Φωτιά σε όχημα στα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου
22.12.25 , 21:15 Ανέστης Τεντένσκι: Το Instagram του αψεγάδιαστου μοντέλου από το GNTM
22.12.25 , 21:06 Νετανιάχου στην τριμερή: Να ξεχάσει η Τουρκία την αυτοκρατορία σε εδάφη μας
22.12.25 , 21:00 LEADERS 22.12.2025 – Αντιναύαρχος (ε.α.) Σπύρος Κονιδάρης
22.12.25 , 20:47 Γιώργος Μαζωνάκης: Τα μηνύματα που του έστειλε ο επιχειρηματίας
22.12.25 , 20:26 Διαπραγματεύσεις αγροτών - ΕΛΑΣ για τα τρακτέρ: Πώς θα παραταχθούν
22.12.25 , 20:25 Δήμητρα Γαλάνη: «Τραγουδάω 55 χρόνια είδα τι ήρθε, τι έφυγε και τι έμεινε»
22.12.25 , 20:19 Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος
22.12.25 , 20:06 Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
22.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: «Γη και φύση» - Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
Απολύθηκε ο Stef Παπαδόπουλος μετά την καταγγελία του εναντίον του Μαζωνάκη
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
Κτηματολόγιο: Εκατομμύρια στρέμματα κινδυνεύουν να περάσουν στο Δημόσιο!
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Κάτω Πατήσια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Τι να βάλεις στο ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς- Χριστουγέννων
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε ρεπορτάζ για την τηλεοπτική επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέλος στις φήμες που ήθελαν τη Μαρία Μπακοδήμου να επιστρέφει στα τηλεοπτικά πράγματα με το τηλεπαιχνίδι, Ο πιο αδύναμος κρίκος, έβαλε με ανακοίνωσή του το OPEN. 

Μαρία Μπακοδήμου: Επιστρέφει στην τηλεόραση - Με ποια εταιρία υπέγραψε;

Είναι δεδομένο ότι από τη νέα σεζόν η παρουσιάστρια που τελευταία βλέπαμε μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, επιστρέφει στα παλιά της λημέρια του OPEN.

Η Μαρία Μπακόδημου θα φέρει στον Πιο Αδύναμο Κρίκο το προσωπικό της χιούμορ

Η Μαρία Μπακόδημου θα φέρει στον Πιο Αδύναμο Κρίκο το προσωπικό της χιούμορ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σύμφωνα με αυτήν:

Το OPEN φέρνει ξανά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως. Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει τη νέα σεζόν, πιο ανανεωμένος και πιο απαιτητικός από ποτέ.    

Μαρία Μπακοδήμου: Το πάρτι και οι τρυφερές ευχές στον γιο της, Νικήτα

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, που με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι. Με τη δική της δυναμική, ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικός! 

Μαρία Μπακόδημου: Είναι επίσημο - Με αυτό το τηλεπαιχνίδι επιστρέφει

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ».  

Μαρία Μπακοδήμου: Αποκάλυψε με ποια εκπομπή θα επέστρεφε τηλεοπτικά

Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ OPEN.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ
 |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
 |
OPEN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top