Σε 3 μήνες με αναστολή και πρόστιμο 5.500 ευρώ καταδικάστηκε ο τενόρος

Ο γνωστός τενόρος της Λυρικής Σκηνής καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε τρεις μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 5.500 ευρώ, για εξύβριση και πρόκληση ελαφράς σωματικής βλάβης σε βάρος του 14χρονου γιου του. Το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για άλλες κατηγορίες σωματικών βλαβών.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε την περασμένη Τρίτη. Ο 14χρονος, που ήταν παρών στο δικαστήριο, περιέγραψε ότι ο πατέρας του τον έσπρωξε, τον έβρισε και τον χαστούκισε, ύστερα από διαφωνία σχετικά με απουσίες στο σχολείο.

Η μητέρα του παιδιού ανέφερε πως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο εν διαστάσει σύζυγός της επιτέθηκε στον γιο τους και ότι το παιδί ζήτησε αυτή τη φορά να απευθυνθούν στην αστυνομία.

Από την πλευρά του, ο τενόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το επεισόδιο προκλήθηκε μετά από καυγά και ότι απλώς προσπάθησε να ηρεμήσει τα παιδιά. Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας δήλωσε ότι δεν θυμάται ποτέ τον πατέρα του να ασκεί βία.