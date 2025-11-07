Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες

Σε όχημα που είχε κλαπεί σε περιοχή της Αττικής

Πηγή: Bίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απανθρακωμένος άγνωστος άνδρας βρέθηκε στα Σκούρτα Βοιωτίας

Ο άνδρας βρισκόταν μέσα σε όχημα που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και είχε πλαστές πινακίδες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε δεμένος με χειροπέδες πίσω από τα χέρια και στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. 

Το καμένο αυτοκίνητο, όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star εντόπισε σε χωράφι κυνηγός, ο οποίος το πλησίασε και αντίκρισε το αποτρόπαιο θέαμα.       

Λόγω της κατάστασης της σορού είναι δύσκολη η ταυτοποίηση του άνδρα, με αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο και να προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία. 

Πιθανόν το έγκλημα -  όπως όλα δείχνουν -  να έγινε πριν από αρκετές ημέρες, ενώ ερευνάται και αν το όχημα μεταφέρθηκε εκεί από άλλο σημείο, αν και το ενδεχόμενο αυτό συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες. 
 

