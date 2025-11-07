Φαρσαράκης: «Πλακώθηκα από το αυτοκίνητο, ένα δέντρο και λιποθύμησα»

Ο φωτογράφος περιγράφει όσα έζησε στο τροχαίο στο Κολωνάκι

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ο φωτογράφος Χ. Φαρσαράκης που τον καταπλάκωσε το τζιπ στο Κολωνάκι / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία όμορφη νύχτα μετατράπηκε σε εφιάλτη για τους θαμώνες γνωστού εστιατορίου στο Κολωνάκι, όταν ένα πολυτελές τζιπ κινήθηκε ανεξέλεγκτα και έπεσε με ορμή πάνω σε τραπέζια, δέντρα και πεζούς. Ήταν η νύχτα της 12ης Ιουλίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το ατύχημα συγκλόνισε την πλατεία και προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους.

Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν ο φωτογράφος μόδας Χάρης Φαρσαράκης, ο οποίος περιέγραψε για πρώτη φορά τη δραματική του εμπειρία.

Κολωνάκι: «Έπαθα ανεπάρκεια στο πάγκρεας», λέει ο γνωστός φωτογράφος

«Βγήκα για ένα ποτό με τους φίλους μου και γύρισα σπίτι μου ανήμπορος, 35 μέρες μετά», είπε χαρακτηριστικά.

Κολωνάκι: Η στιγμή της πρόσκρουσης

Όπως περιγράφει, ο ίδιος και η παρέα του κάθονταν στο πρώτο τραπέζι του εστιατορίου, προς την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, όταν άκουσαν κάποιον να φωνάζει «Σηκωθείτε!». Δευτερόλεπτα αργότερα, ένα ακυβέρνητο αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους.

«Είδαμε ένα αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μας. Κάποιος έτρεχε δίπλα του και φώναζε για να μας προειδοποιήσει, αλλά δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε», θυμάται ο κ. Φαρσαράκης.

Το όχημα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ανήκε σε εταιρεία και φέρεται να κινήθηκε μόνο του, καθώς ο εργαζόμενος που το χειριζόταν δεν είχε ενεργοποιήσει το χειρόφρενο. Το αποτέλεσμα ήταν να παρασύρει τραπέζια, δέντρα και θαμώνες.

«Με πλάκωσε το αυτοκίνητο, ένα ξεριζωμένο δέντρο και ένα μαρμάρινο τραπέζι. Θυμάμαι να λιποθυμώ και να ξυπνάω από τις φωνές της φίλης μου που με έψαχνε», περιγράφει.

Κολωνάκι: Οι 35 ημέρες νοσηλείας και η δύσκολη ανάρρωση

Ο φωτογράφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύτηκε για 35 ημέρες, εκ των οποίων οι πέντε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Υπέστη σοβαρές κακώσεις στα πλευρά και στους πνεύμονες, ενώ, όπως αναφέρει, κινδύνεψε άμεσα η ζωή του.

«Με είχαν προειδοποιήσει ότι η κατάστασή μου ήταν κρίσιμη. Είχα προβλήματα σε ζωτικά όργανα, και χρειάστηκε να μου παροχετεύσουν υγρά έξι φορές. Για μέρες δεν μπορούσα ούτε νερό να πιω», λέει.

Κολωνάκι: Γνωστός φωτογράφος, influencer και μοντέλα θύματα του τροχαίου

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του έχασε 21 κιλά, ενώ μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο χρειαζόταν 17 χάπια ημερησίως. Όπως εξηγεί, η ανάρρωση στο σπίτι ήταν πιο δύσκολη από τη διαμονή στο νοσοκομείο.

«Νόμιζα ότι στο σπίτι όλα θα ήταν καλύτερα, αλλά ήταν δράμα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, είχα κρίσεις πανικού, πόνους, αϋπνίες. Για τις πρώτες 15 μέρες δεν κοιμήθηκα ούτε τρεις ώρες συνολικά.»

Ο Χάρης Φαρσαράκης, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες φωτογράφους μόδας, με διεθνείς συνεργασίες, παραδέχεται πως το ατύχημα είχε σημαντικές επαγγελματικές και οικονομικές συνέπειες.

«Έχασα πολλές δουλειές και σημαντικές συνεργασίες στο εξωτερικό. Υπήρχαν στιγμές που φοβόμουν πως δεν θα μπορέσω να ξαναδουλέψω».

Παρότι σήμερα έχει αναρρώσει σε μεγάλο βαθμό, ο φόβος δεν έχει φύγει. Ο ίδιος αποφεύγει να κάθεται σε εξωτερικούς χώρους εστιατορίων.

«Έξω δεν μπορώ να καθίσω με τίποτα. Όταν ακούω ήχο αυτοκινήτου πίσω μου, με πιάνει πανικός. Προχωράω πάντα πάνω στο πεζοδρόμιο, κι ας μην είναι πιο ασφαλές».

Κολωνάκι: «Δεν κούμπωσε το χειρόφρενο» είπε ο «παρκαδόρος»

Κολωνάκι: «Στο σημείο που έπεσε το δέντρο, έχει τοποθετηθεί ένα ακόμα τραπέζι»

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις άδειες των τραπεζοκαθισμάτων και τη νομιμότητα του χώρου στάθμευσης που φέρεται να ανήκε σε άλλο εστιατόριο.

«Το τραγικό είναι ότι σήμερα, στο σημείο που έπεσε το δέντρο, έχει τοποθετηθεί ένα ακόμα τραπέζι», ανέφερε ο κ. Φαρσαράκης.

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημα, ο ίδιος εξακολουθεί να ζει με τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες, εκφράζοντας παράλληλα ευγνωμοσύνη για το προσωπικό του ΚΑΤ που του έσωσε τη ζωή.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
