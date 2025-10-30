Κολωνάκι: «Έπαθα ανεπάρκεια στο πάγκρεας», λέει ο γνωστός φωτογράφος

Τα θύματα καταθέτουν αγωγές εκατομμυρίων ευρώ

30.10.25 , 22:52 Κολωνάκι: «Έπαθα ανεπάρκεια στο πάγκρεας», λέει ο γνωστός φωτογράφος
Οι έξι πολυτραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου που σημειώθηκε στο Κολωνάκι, όταν τζιπ παρέσυρε πελάτες εστιατορίου, ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές εκατομμυρίων ευρώ.

Κολωνάκι: Γνωστός φωτογράφος, influencer και μοντέλα θύματα του τροχαίου

Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο μοντέλα παγκοσμίου φήμης και ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης, ο οποίος νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, παλεύοντας για τη ζωή του.

Το βράδυ της 12ης Ιουλίου, ενώ καθόταν αμέριμνος στο εστιατόριο της οδού Λουκιανού, το τζιπ που ξέφυγε από τον έλεγχο καρφώθηκε πάνω στο τραπέζι του. Ο φωτογράφος εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος μίλησε αποκλειστικά στο STAR για την περιπέτειά του. «Έχασα 20 κιλά μυϊκής μάζας και έπαθα ανεπάρκεια στο πάγκρεας», δήλωσε ο Χάρης Φαρσαράκης και πρόσθεσε: 

«Ήταν μια στιγμή που άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την καθημερινότητά μας στην πόλη. Το να κινδυνεύεις ενώ τρως σε μια περιοχή που θεωρείται ασφαλής, σου θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η αίσθηση ασφάλειας που θεωρούμε δεδομένη».

Χάρης Φαρσαράκης

Ο Φαρσαράκης ετοιμάζεται να ζητήσει 1.000.000 ευρώ αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη. Η αγωγή του στρέφεται κατά του παρκαδόρου, της εταιρείας στάθμευσης, του ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ αναμένεται και απάντηση από τον Δήμο Αθηναίων για την άδεια λειτουργίας του εστιατορίου.

Τροχαίο Κολωνάκι: «Συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ ζητούν οι έξι τραυματίες»

Οι αγωγές που ετοιμάζονται ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο δικηγόρος των τραυματιών, Στέλιος Αγαπηνός, δήλωσε:

«Η Δημοτική Αστυνομία και ο Δήμος Αθηναίων αρνούνται να κάνουν πραγματογνωμοσύνη με βάση το βίντεο του τροχαίου. Δεν ξέρουμε αν το κατάστημα είχε νόμιμα τραπεζοκαθίσματα ή αν ευθύνεται και η επιχείρηση».

«Δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μέτρηση για τα όρια των τραπεζοκαθισμάτων με βάση το βίντεο του τροχαίου», απάντησε ο Δήμος Αθηναίων. 

Σήμερα, στο σημείο του ατυχήματος, η εικόνα σοκάρει. Δίπλα στο σημείο όπου το τζιπ προσέκρουσε και ξερίζωσε ένα δέντρο, έχει τοποθετηθεί εκ νέου τραπέζι του εστιατορίου.

Εκτός από τον γνωστό φωτογράφο, αποζημίωση ύψους 1.000.000 ευρώ ζητούν και οι υπόλοιποι πέντε τραυματίες. Ανάμεσά τους τα μοντέλα Ροζάνα Γεωργίου και Φραντσέσκο Ρουτζιέρο, που βρίσκονταν επίσης στο εστιατόριο τη στιγμή της σύγκρουσης.

Τροχαίο Κολωνάκι

Θύμα τροχαίου στο Κολωνάκι

