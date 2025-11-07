Μελίνα Μακρή: «Το παιδί μου είναι 3,5 ετών και δεν μιλάει ακόμα»

Η γνωστή τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή «Μαμά-δες»

Μελίνα Μακρή: «Το παιδί μου είναι 3,5 ετών και δεν μιλάει ακόμα»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Τριήμερη κακοκαιρία με βροχές σε πέντε περιοχές
Η Αγγελική Δαλιάνη φωτογραφίζεται με τη 16χρονη κούκλα κόρη της, Λυδία
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Μια εξομολογητική συνέντευξη παραχώρησε η Μελίνα Μακρή στην εκπομπή «Μαμά-δες», που παρουσιάζει η Κατερίνα Στικούδη, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Η τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τη μητρότητα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας τον γιο της και αποκάλυψε ότι το παιδί της, που είναι 3,5 ετών, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να μιλάει, γεγονός που την οδήγησε να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς.

«Γενικά έχουμε μείνει πίσω, γιατί το παιδί μου δεν μιλάει ακόμα», εξομολογήθηκε η Μελίνα Μακρή.

«Πηγαίνει λογοθεραπεία γιατί έχει καθυστερήσει λίγο η ομιλία του. Στην αρχή αγχώθηκα πολύ, γιατί όταν πέρασε τα δύο του χρόνια δεν μου έλεγε καν “μαμά”. Πήγαμε σε αναπτυξιολόγο, ο οποίος μας πρότεινε να ξεκινήσουμε λογοθεραπείες. Μου εξήγησε πως κάποια αγόρια αργούν περισσότερο να μιλήσουν – είναι λίγο πιο “τεμπέλικα” σε αυτό το κομμάτι», είπε χαμογελώντας.

Η τραγουδίστρια δεν δίστασε να αναφερθεί και στα συναισθήματα ενοχής που την κατέκλυσαν στην αρχή:

«Είχα πολλές ενοχές. Έλεγα μήπως δεν του μιλάω αρκετά; Μήπως κάνω κάτι λάθος; Του έλεγα παραμύθια και εκείνος έφευγε από το δωμάτιο, δεν έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά όμως κατάλαβα πως το κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, μόνο υπομονή και αγάπη».

Η Μελίνα Μακρή, που έγινε γνωστή μέσα από το συγκρότημα Vegas, έχει δηλώσει πολλές φορές ότι ο ρόλος της μητέρας είναι ο πιο σημαντικός της ζωής της. Με την εξομολόγησή της αυτή έστειλε ένα δυνατό μήνυμα σε όλες τις μητέρες που ανησυχούν για την ανάπτυξη των παιδιών τους, τονίζοντας πως «το πιο σημαντικό είναι να ζητάμε βοήθεια όταν χρειάζεται και να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε γι’ αυτό».

Η ειλικρινής της στάση συγκίνησε τους τηλεθεατές και προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στα social media, με πολλές μητέρες να ταυτίζονται με την εμπειρία της.

ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
