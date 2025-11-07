Α. Δαλιάνη: Ήθελα μέχρι τα 30 να έχω κάνει σπουδές, καριέρα & οικογένεια/Μαμά-δες

Μία έξοδο με την πανέμορφη κόρη της, Λυδία έκανε η Αγγελική Δαλιάνη. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε μητέρα και κόρη στο Christmas Theater όπου πήγαν για να παρακολουθήσουν το φαντασμαγορικό μιούζικαλ "Cats".

Η ηθοποιός και το παιδί της παρακολούθησαν την παράσταση και χάρισαν το πιο θερμό τους χειροκρότημα στους πρωταγωνιστές. Μάλιστα, μαμά και κόρη επέλεξαν για τη θεατρική βραδιά, ταιριαστά outfits και έκλεψαν τις εντυπώσεις. Συγκεκριμένα, η Αγγελική Δαλιάνη φόρεσε ένα ριγέ σακάκι σε σκούρο γκρι χρώμα και το συνδύασε με λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα, ενώ φόρεσε λεοπάρ γόβες. Η 16χρονη Λυδία εμφανίστηκε με ένα μαύρο φόρεμα συνδυασμένο με leather jacket και ζεβρέ μποτάκια.

Η αλήθεια είναι πως Αγγελική και Λυδία μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό!

Δες τις φωτογραφίες:

Η Αγγελική Δαλιάνη φωτογραφίζεται με τη 16χρονη κούκλα κόρη της, Λυδία/ NDP

