Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιο στη φωτογραφία του Μικ Τζάγκερ!

Ο θρυλικός frontman των Rolling Stones απόλαυσε διακοπές στην Κρήτη

07.11.25 , 15:21 Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιο στη φωτογραφία του Μικ Τζάγκερ!
Ο Μικ Τζάγκερ, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Rolling Stones, βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη για ένα σύντομο, αλλά γεμάτο εμπειρίες ταξίδι.

Ο 81χρονος ροκ σταρ, γνωστός για την αγάπη του στην τέχνη, την ιστορία και τη Μεσόγειο, επισκέφθηκε τα Χανιά και το Ηράκλειο, με την Κνωσσό να αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς στο νησί.

Ο Τζάγκερ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, όπου ποζάρει χαμογελαστός ανάμεσα στα ερείπια του Μινωικού ανακτόρου. Στη λεζάντα, με το γνωστό του χιούμορ, έγραψε:

«Κάπου στη Μεσόγειο... αλλά πού;»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mick Jagger (@mickjagger)

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, που προσπαθούσαν να μαντέψουν την τοποθεσία. Ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε αυτό της Ελένης Μενεγάκη, η οποία δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και του απάντησε στα αγγλικά: «Greece, Crete»

Η παρουσιάστρια, που απολαμβάνει την περίοδο αυτή μακριά από την τηλεόραση, κατάφερε με ένα μόνο σχόλιο να γίνει viral, αφού οι Έλληνες followers του τραγουδιστή έσπευσαν να επιβεβαιώσουν με καμάρι πως ο ροκ θρύλος πράγματι βρίσκεται στη χώρα μας.

 

Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιο στη φωτογραφία του Μικ Τζάγκερ!

Στις φωτογραφίες, ο Μικ Τζάγκερ φαίνεται να περιηγείται στον αρχαιολογικό χώρο με άνετο, casual ντύσιμο – καπέλο και γυαλιά ηλίου – απολαμβάνοντας το μεσογειακό φως και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κνωσσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής ξεναγήθηκε στον χώρο, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μινωική τέχνη και μίλησε με τους εργαζόμενους του μουσείου, εντυπωσιασμένος από τη διατήρηση των ευρημάτων.

Ο frontman των Rolling Stones έχει επισκεφθεί και άλλες φορές την Ελλάδα, ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την περιοδεία του συγκροτήματος στις ΗΠΑ. Το ταξίδι του στην Κρήτη φαίνεται να συνδύασε ξεκούραση, πολιτισμό και αυθεντικές ελληνικές εμπειρίες, κάτι που, όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες του, τον γοήτευσε ιδιαίτερα.

