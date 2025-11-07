COSMOTE TELEKOM: Δωρεάν γρήγορο ίντερνετ σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία

Γρήγορο ίντερνετ σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες

Ελλαδα
COSMOTE TELEKOM: Δωρεάν Ίντερνετ Σε Δυσπρόσιτα Σχολεία
Μια νέα εποχή συνδεσιμότητας ξεκινά σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας με δωρεάν γρήγορο ίντερνετ1 από την COSMOTE TELEKOM για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή, στο πλαίσιο δωρεάς προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υπηρεσία γρήγορου ίντερνετ θα διαθέτουν σχεδόν 600 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περισσότεροι από 19.500 μαθητές.

Οι άνθρωποι της COSMOTE TELEKOM έχουν ήδη ξεκινήσει τη μελέτη, εγκατάσταση εξοπλισμού και παροχή γρήγορου και αξιόπιστου ίντερνετ έως 300Mbps σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει υποδείξει το Υπουργείο, σε απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Η αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα στα δυσπρόσιτα σχολεία ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία και τη συνολική εμπειρία, αφού θα επιτρέπει στους μαθητές να αξιοποιούν πλούσιο ψηφιακό υλικό, εικονικές περιηγήσεις, τηλεκπαίδευση, ενώ παράλληλα θα δώσει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ψηφιακά εργαλεία για δημιουργική και αποτελεσματική διδασκαλία.

Επιπλέον της συνδεσιμότητας, η COSMOTE TELEKOM παρέχει στο κάθε σχολείο το Τ Tablet 2, που έχει ενσωματωμένο το Magenta AI, την πλατφόρμα εργαλείων AI όπου με το πάτημα ενός κουμπιού οι συσκευές μετατρέπονται σε ΑΙ βοηθό μέσω του Perplexity.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη 

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσω της δωρεάς της COSMOTE TELEΚOM και στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα: της ενότητας, των ίσων ευκαιριών και της ελπίδας. Με τη συγκεκριμένη δωρεά δίνεται η δυνατότητα στα πιο μακρινά και πιο δυσπρόσιτα σχολεία μας, να συνδέονται με τον κόσμο, να ανοίγουν παράθυρα στη γνώση και να προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες μάθησης χωρίς όρια. Και, βέβαια, είναι μια πράξη ισότητας — μια απάντηση στις ανισότητες που πολλές φορές δημιουργεί η γεωγραφική απομόνωση. Ευχαριστώ θερμά την COSMOTE TELEΚOM για αυτή τη μεγάλη προσφορά στα σχολεία μας. Είμαι σίγουρη ότι είναι μόνο η αρχή. Ήδη εξοπλίζουμε τα σχολεία με διαδραστικούς πίνακες, σετ ρομποτικής και άλλα ψηφιακά εργαλεία. Όμως τη διαφορά την κάνουν πάντα οι άνθρωποι: οι δάσκαλοι, οι δασκάλες και η μαθητική κοινότητα, που συμβάλλουν καθημερινά σ’ αυτό το όμορφο ταξίδι της γνώσης. Τους ευχαριστώ όλους, μέσα από την καρδιά μου».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, δήλωσε: «Την εποχή που η τεχνολογία προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες κανείς δεν πρέπει να μένει πίσω. Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι η υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα είναι το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας. Κάθε σχολείο που συνδέεται σε γρήγορο ίντερνετ, κάθε μαθητής που αποκτά πρόσβαση στη ψηφιακή γνώση, μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, καινοτομίας, και προοπτικής

Για το γρήγορο ίντερνετ στα απομακρυσμένα σχολεία αξιοποιείται το COSMOTE 5G WiFi, με τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) που στηρίζεται στο δίκτυο 5G, καθώς και στο 5G Stand Alone (5G+), το οποίο μόνο η COSMOTE TELEKOM διαθέτει εμπορικά στην Ελλάδα. Το δίκτυο Cosmote 5G+, η κάλυψη του οποίου έχει ξεπεράσει το 75% πανελλαδικά, προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες έως 300Mbps, σταθερή απόδοση για μεγάλο αριθμό χρηστών, άμεση απόκριση, αλλά και τεράστια χωρητικότητα.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, που φέρνει μια νέα εποχή συνδεσιμότητας σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία, η COSMOTE TELEKOM επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κορυφαίος τεχνολογικός πάροχος με εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. Έχοντας ως προτεραιότητα Βιώσιμης Ανάπτυξης τη μετάβαση της χώρας σε μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, η COSMOTE TELEKOM στοχεύει σε 3.000.0000 επωφελούμενους από τις σχετικές δράσεις (2025-2027).

 

COSMOTE TELEKOM
