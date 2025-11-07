«Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα» κάθε Κυριακή και Δευτέρα

Παίζουν οι Νίκος Μπουρνιάς, Μάρθα Πολίτου και Δημήτρης Γιώτης

07.11.25 , 15:10 «Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα» κάθε Κυριακή και Δευτέρα
Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα: Ποιοι Έδωσαν Το Παρών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με επιτυχία στέφθηκε η επίσημη πρεμιέρα του ''Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα'' των Adam Long - Daniel Singer - Jess Winfield με τον Δημήτρη Γιώτη στο θέατρο Χώρος Τέχνης και Ασωματων. Θέατρο μέσα στο θέατρο και πως τρεις ηθοποιοί δίνουν σάρκα και οστά σε όλους τους ήρωες τους Σαίξπηρ.

Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out

Μπέσσυ Αργυράκη-Νίκος Μπουρνιάς-Μάρθα Πολίτου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Πέτρος Νικολαρέας

Μπέσσυ Αργυράκη-Νίκος Μπουρνιάς-Μάρθα Πολίτου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Πέτρος Νικολαρέας

 

 Γιάννης Καζανίδης-Μαριλού Φραγκιαδάκη-Παναγιώτης Βαζαίος/ φωτογραφία από ndpphoto.gr 
 Γιάννης Καζανίδης-Μαριλού Φραγκιαδάκη-Παναγιώτης Βαζαίος/ φωτογραφία από ndpphoto.gr, φωτογράφος: Πέτρος Νικολαρέας

Ο Δημήτρης Γιώτης μαζί με τη Μάρθα Πολίτου και τον Νίκο Μπουρνιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους σε ένα μαραθώνιο εναλλαγής ρόλων, κοστουμιών, ερμηνειών με απίστευτη ενέργεια και καταιγισμό εικόνων.

 Μπέσσυ Αργυράκη-Δημήτρης Γιώτης/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Πέτρος Νικολαρέας

 Μπέσσυ Αργυράκη-Δημήτρης Γιώτης/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Πέτρος Νικολαρέας

Η αποδοχή του κοινού ήταν τέτοια όπου γέλια και χειροκροτήματα διέκοπταν τη ροή συνέχεια...η διαδραστική συνθήκη με το κοινό άκρως επιτυχημένη με αποκορύφωμα το ''χάσιμο'' της κεφαλής του Άμλετ...

Νταίζη Σεμπεκοπούλου-Δημήτρης Γιώτης/ φωτογραφία από NDP. Πέτρος Νικολαρέας

Νταίζη Σεμπεκοπούλου-Δημήτρης Γιώτης/ φωτογραφία από NDP. Πέτρος Νικολαρέας

Φίλοι και γνωστοί επιβράβευσαν τις ερμηνείες των ηθοποιών υπό την σκηνοθετική μπαγκέτα του Βασίλη Πλατάκη.

Άριελ Κωνσταντινίδη-Δημήτρης Γιώτης/ φωτογραφία από NDP. Πέτρος Νικολαρέας

Άριελ Κωνσταντινίδη-Δημήτρης Γιώτης/ φωτογραφία από NDP. Πέτρος Νικολαρέας

Υπόθεση έργου

Τρεις ηθοποιοί επιχειρούν το… ακατόρθωτο: να παρουσιάσουν ΟΛΑ τα έργα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ μέσα σε μία μόνο ώρα! Από τον «Άμλετ» και τη «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», μέχρι τον «Μάκβεθ» και τον «Οθέλλο», τα αριστουργήματα του Βάρδου περνούν μέσα από το φίλτρο της παρωδίας, της ταχύτητας και του αυτοσχεδιασμού.

 Μαρίνα Λαμπροπούλου-Δημήτρης Γιώτης/ φωτογραφία από NDP. Πέτρος Νικολαρέας

 Μαρίνα Λαμπροπούλου-Δημήτρης Γιώτης/ φωτογραφία από NDP. Πέτρος Νικολαρέας

Οι εναλλαγές ρόλων είναι καταιγιστικές, τα λάθη ηθελημένα, η διάδραση με το κοινό ενεργή και οι εκπλήξεις αμέτρητες. Το αποτέλεσμα είναι μια καταιγιστική κωμωδία, που αποδομεί και ταυτόχρονα τιμά τον μεγαλύτερο δραματουργό όλων των εποχών.

Συντελεστές

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗΣ- ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ-ΜΑΡΘΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

 Μεταφραση-Σκηνοθεσια-σχεδιασμος φωτισμων ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ

Σκηνικο κοστουμια ΓΙΟΒΑΝΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Παραγωγή ΘΕΑΤΡΟ BROADWAY AMKE

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
