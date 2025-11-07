Βορίζια: Στον εισαγγελέα ο 48χρονος που συνελήφθη - Τι υποστηρίζει

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες από τους αστυνομικούς ως το δεύτερο πρόσωπο που απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια.

Πρόκειται για ξάδελφο του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη. Σε βάρος του 48χρονου άνδρα, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς πιθανολογείται πως είναι το άτομο που εμφανιζεται στο βίντεο από το μακελειό δίπλα στον άνδρα με το καλάσνικοφ που πυροβολούσε από ψηλά. Φέρεται εξάλλου να κατονομάζεται από μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι τον είδαν να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Γωγώς Αποστολάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν έχει όπλα. Αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή για να προετοιμάσει την απολογία του.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε η Γωγώ Αποστολάκη, για συμπληρωματική κατάθεση έχει κληθεί ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού για υπόθεση ζωοκλοπής. Ελέγχεται η εμπλοκή του στην υπόθεση της τοποθέτησης του εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί «χτενίζουν» όλη την ορεινή περιοχή, ενώ έχουν επιστρατεύσει και ειδικό drone για τις έρευνες για τα όπλα που σκόρπισαν τον θάνατο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου που βρίσκεται στα Βορίζια. Παράλληλα, γίνονται έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια.