Miss Universe: Η Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου

Η Μαίρη Χατζηπαύλου ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόγκ της Ταϊλάνδης.

Η 30χρονη καλλονή βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, συμμετέχοντας σε πλήθος δράσεων, φωτογραφήσεων και συνεντεύξεων που που γίνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Τον Σεπτέμβριο, συμμετείχε στα καλλιστεία «GS Hellas» και κατάφερε να αναδειχθεί νικήτρια και να κατακτήσει τον τίτλο «Star GS Hellas 2025».

 

Η εντυπωσιακή Μαίρη πρόσφατα έκανε και το ντεμπούτο της σε reality show στην τηλεόραση, συμμετέχοντας στο Big Brother.  Η ενασχόλησή της με το μόντελινγκ ήρθε λίγο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της. Η ξανθιά καλλονή είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Ωστόσο, εργάστηκε για σύντομο διάστημα στον κλάδο των σπουδών της, καθώς πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι η δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση την εκφράζει περισσότερο.

 

 

 

 

MISS UNIVERSE
 |
MISS UNIVERSE 2025
 |
ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
