Ποια ζώδια επηρεάζει η ρομαντική όψη του τετράγωνου Αφροδίτης-Ποσειδώνα

Η τάση της ημέρας με αυτή την όψη είναι να ονειροπολούμε

Σχεσεις
Άση Μπήλιου: Η σημερινή μέρα είναι σύνθετη. Από τη μια έχουμε το εξάγωνο της Σελήνης από τον Υδροχόο με τον Ερμή που είναι βοηθητικό για ταξίδια, συζητήσεις, επαφές, κι από την άλλη το πρωί έχουμε μια αρκετά ομιχλώδη όψη τετραγώνου της Αφροδίτης από τον Τοξότη με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς. Αυτή η «κόντρα» μπορεί να εκτοξεύσει τη σύγχυση στα ύψη, αλλά από την άλλη και τις εξιδανικεύσεις και τις μεγάλες προσδοκίες που δεν στηρίζονται σε ρεαλιστικά δεδομένα. Η τάση της ημέρας με αυτή την όψη είναι να ονειροπολούμε, να έχουμε μια νοσταλγική διάθεση και πιθανώς να μην είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο εδώ και τώρα. 

Διαβαστε περισσότερα στο asibiliou.gr

 

