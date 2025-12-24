Η μπάλα σε λάθος πόδια: To βιβλίο για τα σκοτεινά δωμάτια του sportswashing

«Η Μπάλα Σε Λάθος Πόδια»: Το Νέο Βιβλίο Του Δημήτρη Ραπίδη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Εκδόσεις Απρόβλεπτες παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Δημήτρη Ραπίδη, με τίτλο «Η μπάλα σε λάθος πόδια: Μια περιήγηση στα σκοτεινά δωμάτια του sportswashing».

«Τολμώ να το Πω»: Το βιβλίο της Ναόμι Γουότς στα ελληνικά!

Πρόκειται για ένα ταξίδι ποδοσφαιρικής και πολιτικής ιστορίας, ένα ταξίδι σε οκτώ χώρες καλύπτοντας μια περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα. «Πρωταγωνιστές» αυταρχικοί ηγέτες και «ήρωας» το ποδόσφαιρο, το άθλημα στο οποίο «ξεπλύθηκαν» ανοσιουργήματα και εγκλήματα πολέμου.

Βασισμένη στο παραπάνω πλαίσιο, η ιστορική περιήγηση του βιβλίου ξεκινά από την Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνι, προχωρά στην Ισπανία του Φρανθίσκο Φράνκο, ανεβαίνει βορειότερα στη Γερμανία του Αδόλφου Χίτλερ, διασχίζει τον Ατλαντικό Ωκεανό για να βρεθεί πρώτα στην Αργεντινή του Χουάν Περόν και του Χόρχε Βιντέλα, και στη συνέχεια στη Βραζιλία του Ζετούλιο Βάργκας. Επιστροφή στην Ευρώπη και την Πορτογαλία του Αντόνιο Σαλαζάρ, έπειτα στην Κίνα και τις πολιτικές του κομμουνιστικού καθεστώτος με αιχμή του δόρατος την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ, με το ταξίδι να κλείνει στον Περσικό Κόλπο με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

«Η μπάλα σε λάθος πόδια: Μια περιήγηση στα σκοτεινά δωμάτια του sportswashing»

Δείτε τη θεατρική παράσταση «Αγγέλα», του Γιώργου Σεβαστίκογλου

«Ο αθλητισμός ήταν (και παραμένει) βαθιά συνυφασμένος με τις πολιτιστικές παραδόσεις της Ευρώπης και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με άλλες πτυχές της κοινωνικής δομής, όπως η ανάδειξη συλλογικών ταυτοτήτων, η διαμόρφωση μιας κοινότητας, η εκπαίδευση, η επιχειρηματική δραστηριότητα και η αλληλεπίδραση με άλλους λαούς. Όπως όλες οι πτυχές του πολιτισμού υπό τον φασισμό, έτσι και ο αθλητισμός πέρασε απευθείας στον έλεγχο του κράτους. Για τα φασιστικά καθεστώτα του περασμένου αιώνα, ο αθλητισμός δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά έγινε το μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού. Ο αθλητισμός, με επίκεντρο το ποδόσφαιρο, έγινε πολιτικό όργανο για την επίτευξη των στόχων του φασιστικού κράτους και του ολοκληρωτισμού».

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Δημήτρης Ραπίδης είναι πολιτικός επιστήμονας και επικοινωνιολόγος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985 και σπούδασε πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις σε Αθήνα και Γενεύη. Έχει εργαστεί επί χρόνια ως σύμβουλος επικοινωνίας και πολιτικής στρατηγικής στον ιδιωτικό τομέα, ως project manager σε προγράμματα διεθνών οργανισμών, σε ΜΚΟ, σε εταιρίες του εξωτερικού και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξε επικεφαλής μη κερδοσκοπικού οργανισμού, συνιδρυτής μέσου ενημέρωσης και συνεργάζεται με εξαιρετικούς επιστήμονες στο ETERON – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Άρθρα και αναλύσεις του έχουν φιλοξενηθεί σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ και κέντρα ερευνών.

Με το ποδόσφαιρο ασχολείται από μικρός. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε πρωτοβουλίες ανάδειξης του ποδοσφαίρου ως εργαλείου γνώσης και κοινωνικής εξέλιξης στο Ανατολικό Λονδίνο. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «More than a Game: Το ποδόσφαιρο ως πεδίο έκφρασης και διεκδίκησης, πολιτικής σύγκρουσης και αντιπαράθεσης» που κυκλοφόρησε από τις Απρόβλεπτες Εκδόσεις το Νοέμβριο του 2022.

