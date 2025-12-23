Δείτε τη θεατρική παράσταση «Αγγέλα», του Γιώργου Σεβαστίκογλου

Μετεμφυλιακή Ελλάδα του 50'. Η Αγγέλα, 17 χρόνων, έρχεται μόνη απ' την επαρχεία στην Αθήνα για να δουλέψει ως υπηρέτρια. Στο σπίτι που ζητάει δουλειά, έχει μόλις αυτοκτονήσει η προηγούμενη υπηρέτρια. Μαζί με τη θέση της παίρνει και το όνομά της: «Θα σε φωνάζουμε όπως συνηθίσαμε ως τώρα: Τασία».

Ο Λάμπρος, αδελφός της Τασίας, επιστρέφει από ναύτης και ψάχνει να βρει την αλήθεια για τη νεκρή αδερφή του. Αυτοκτόνησε ή την «αυτοκτόνησαν»; Ήταν πόρνη όπως λένε οι φήμες ή όχι; Η Αγγέλα και ο Λάμπρος, ζευγάρι πια, ψάχνουν τη λύση στο μυστήριο.

Στο έργο του Γ. Σεβαστίκογλου δεν βλέπουμε καθόλου τα αφεντικά, μα μονάχα τις υπηρέτριες στις ταράτσες και στις εξόδους τους. Μέσα από την καθημερινότητα της εργατικής τάξης της εποχής φανερώνονται όλοι οι μηχανισμοί εξάρτησης και εξουσίας που επιστρατεύουμε οι άνθρωποι ώστε να επιβιώσουμε σε ακραία δυσμενείς και τρομοκρατικές συνθήκες ζωής.

Η επιστροφή σε ένα τέτοιο έργο και η συνομιλία της Αθήνας του τώρα με την Αθήνα του τότε δε στοχεύει σε κάποια νοσταλγική αναπόληση. Η παράσταση ερευνά τη σχέση Αφέντη – Δούλου και πώς αυτή μπορεί παράδοξα να υπάρχει ακόμα και ανάμεσα σε συνάδελφους της ίδιας τάξης, όπως και το ενδεχόμενο να έχει μείνει αναλλοίωτος ο πυρήνας της σχέσης αυτής έως και σήμερα, κρυμμένος πίσω από λέξεις όπως freelancer, HR, σύμβαση αορίστου, εξαρτημένη σχέση εργασίας, καταλήγοντας στο διαχρονικό ερώτημα που γεννιέται στους ανθρώπους όταν η ζωή τους μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης: Μόνος μου ή με τους άλλους;

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Γιώργος Σεβαστίκογλου

Σκηνοθεσία/Σκηνικά/Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Παύλου

Κοστούμια/ Συνεργάτης στην σκηνογραφία: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου

Μουσική σύνθεση: Παντελής Πρωτοπαπάς

Βίντεο: Μαρίνα Σατανάκη, Νικήτας Φουστέρης

Φωτογραφίες: Νικήτας Φουστέρης

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Βοηθός Δραματουργίας: Χάρης Μπαλασόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτης: Ιόλη Χαραλαμποπούλου

Βοηθός Σκηνογράφου: Αγγελική Κυριακοπούλου



Ηθοποιοί:

Καλλιόπη Ανταμπούφη, Δανάη Γεωργούλα, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Γιώργος Παύλου, Αλεξάνδρα Ρουβέλα, Σπύρος Σουρβίνος, Αλίνα Τσιαμπούλα, Γιώτα Χνάρη



Πληροφορίες παράστασης:

Παραστάσεις: Από 5 Ιανουαρίου και για 12 μόνο παραστάσεις

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00



Τιμές εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 16€

Μειωμένο: 14€

Διάρκεια παράστασης: 95 λεπτά χωρίς διάλειμμα



Προπώληση εισιτηρίων