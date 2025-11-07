Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 75χρονο που μαχαίρωσε την κόρη του

Πατέρας στο Αιγάλεω τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την κόρη του/ ΜΕGA

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 75χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του, μέσα στο σπίτι τους στο Αιγάλεω.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ Πέμπτης (6/11) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Ο 75χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

H πολυκατοικία στο Αιγάλεω όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό της επίθεσης πατέρα προς κόρη / Φωτογραφία από ΜΕGA

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, στην οδό Θεσσαλονίκης, ο 75χρονος τραυμάτισε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μαχαίρι στον λαιμό την κόρη του.

Η 19χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγείται σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΜΕGA, οι γείτονες άκουγαν συχνά καυγάδες ανάμεσα στον 74χρονο και την κόρη του στο σπίτι τους, κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα είχαμε αυτήν την κατάληξη.