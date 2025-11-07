Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό

Πατέρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην κόρη του και την τραυμάτισε

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο Αιγάλεω. Ένας πατέρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε την ίδια του την κόρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης στο σπίτι της οικογένειας. Για αδιευκρίνιστη ακόμα αιτία, ο 74χρονος πατέρας άρχισε να διαπληκτίζεται με την 29χρονη κόρη του, με αποτέλεσμα να σηκώσει μαχαίρι και να αρχίσει να την απειλεί.

Η κατάσταση βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου και ο άνδρας τραυμάτισε την κόρη του στον λαιμό.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο μετέφερε την 29χρονη στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Περιπολικό έσπευσε στο σπίτι της οικογένειας και συνέλαβε τον 74χρονο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθεί στις αρχές.

