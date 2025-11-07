Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό

Νοσηλεύεται στο Τζάνειο η 29χρονη

07.11.25 , 08:46 Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Πατέρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην κόρη του και την τραυμάτισε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο Αιγάλεω. Ένας πατέρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε την ίδια του την κόρη

Κορωπί: Ξανά αγκαλιά με τα παιδιά της η 40χρονη που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης στο σπίτι της οικογένειας. Για αδιευκρίνιστη ακόμα αιτία, ο 74χρονος πατέρας άρχισε να διαπληκτίζεται με την 29χρονη κόρη του, με αποτέλεσμα να σηκώσει μαχαίρι και να αρχίσει να την απειλεί. 

Η κατάσταση βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου και ο άνδρας τραυμάτισε την κόρη του στον λαιμό. 

Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο μετέφερε την 29χρονη στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. 

Περιπολικό έσπευσε στο σπίτι της οικογένειας και συνέλαβε τον 74χρονο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. 

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην της για ξυλοδαρμό και revenge porn

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθεί στις αρχές.
 

ΑΙΓΑΛΕΩ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΠΑΤΕΡΑΣ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
