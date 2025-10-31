Κορωπί: Ξανά αγκαλιά με τα παιδιά της η 40χρονη που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό

Η Άγκνες, η μητέρα που έπεσε θύμα ανελέητου ξυλοδαρμού στο Κορωπί, μόλις πήρε εξιτήριο απο το νοσοκομείο πήγε να δει τα παιδιά της που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μετά από εισαγγελική εντολή. Τόσο η γυναίκα όσο και ο δικηγόρος της μίλησαν στο Star και την Κατερίνα Ρίστα.

Συγκινητικές στιγμές: Στην παιδική χαρά του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» η 40χρονη με τα παιδιά της

Ούτε ο πόνος που νιώθει στο σώμα, ούτε ο πόνος που νιώθει στην ψυχή, την ένοιαζαν σήμερα. Σήμερα το μόνο που την ένοιαζε ήταν τα παιδιά της. Χαμογελούσε ξανά...

Έσφιγγε στην αγκαλιά της το 10 μηνών μωρό της και το 4 ετών αγοράκι της. Στην παιδική χαρά του Παίδων προσπαθούσε να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο μαζί τους.

Η Άγκνες νοσηλευόταν για επτά μέρες στον Ερυθρό Σταυρό και τα παιδιά της φιλοξενούνται στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Η γυναίκα μόλις πήρε εξιτήριο απο τον Ερυθρό Σταυρό χθες το βράδυ, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει στο Παίδων για να αγκαλιάσει τα παιδιά της. Εκείνα μόλις την είδαν, έτρεξαν καταπάνω της, φωνάζοντας «μαμά». Είχαν να την δουν μια εβδομάδα.

Η 40χρονη επιμένει ότι δε θυμάται τίποτα από την ημέρα της κακοποίησης

Παρά την ανακούφιση ότι είχε πλέον μαζί τα παιδιά της, υπήρχαν στιγμές που ήταν σκεπτική, ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Κατερίνα Ρίστα.

Σε μια τέτοια στιγμή την προσέγγισε η δημοσιογράφος του Star, ζητώντας να μάθει για εκείνη τη μέρα που κατέληξε στο νοσοκομείο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό.

«Δεν θυμάμαι, έχω ακόμα αμνησία. Δεν έχει επανέλθει η μνήμη μου. Δεν θυμάμαι τίποτα», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν αγαπά ακόμα τον σύντροφό της, πήρε μια βαθιά ανάσα και απάντησε:

Δεν θυμάμαι τι συνέβη

«Το μετατραυματικό σoκ είναι τέτοιο που ακόμα δεν θυμάται. (...) Η γυναίκα αυτή είναι βαρύτατα τραυματισμένη σωματικά και ψυχολογικά. Η ίδια έχει πει ότι έχει συμβεί ανάλογο περιστατικό το 2023» ανέφερε ο δικηγόρος της, Παναγιώτης Αλεξόπουλος.

Δεν έχει φύγει λεπτό δίπλα από τα εγγόνια του ο πατέρας της 40χρονης

Στο πλευρό της 40χρονης είναι ο πατέρας της. Όλες αυτές τις ημέρες ήταν εκείνος που φρόντιζε τα παιδιά. Όπως λέει, ο κατηγορούμενος, «ήταν βίαιος».

Απο σήμερα η γυναίκα θα φιλοξενείται στο Παίδων, στο ίδιο δωμάτιο με τα παιδιά της μέχρι η Δικαιοσύνη να άρει την απόφασή της - μετά απο αίτημα που θα κατατεθεί τη Δευτέρα - ώστε να πάρει πίσω τα παιδιά της.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της 40χρονης, ο σύζυγός της δεν έχει επιδιώξει να μιλήσει με τα παιδιά τους.