Κορωπί: «Δε θυμάμαι πώς χτύπησα. Τον αγαπώ, είμαστε οικογένεια»

Απόσπασμα από όσα εξομολογήθηκε η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της στο Κορωπί / Βίντεο Mega

Με τα σημάδια της κακοποίησης να μαρτυρούν το δράμα που έζησε, η 40χρονη Άγκνες που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 50χρονο σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί μίλησε μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Υποστήριξε ότι δε θυμάται τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα της επίθεσης, λέγοντας πως αγαπιέται πολύ με τον σύντροφό της.

«Δε θυμάμαι καθαρά. Ήταν τα γενέθλιά του και επρόκειτο να πάμε να τον πάρουμε από το αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν τελικά έγινε αυτό ή όχι», υποστήριξε μιλώντας στο Live News.

Τα χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι της είναι εμφανή. Το ένα μάτι σχεδόν δεν ανοίγει. Παρότι προσπαθεί να καλύψει τις μελανιές, οι πληγές είναι βαθιές. «Δε θυμάμαι τίποτα», επανέλαβε, επιμένοντας πως δεν πιστεύει ότι ο σύντροφός της είναι ο δράστης.

Η 40χρονη γυναίκα ανέφερε πως ο σύντροφός της ίσως να μην είχε καμία εμπλοκή στον ξυλοδαρμό της: «Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε έτσι. Δε νομίζω ότι ήταν εκείνος. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Γιατί να το κάνει; Δε βγάζει νόημα», δήλωσε και χαρακτήρισε «λάθος» τη σύλληψή του.

Η 40χρονη Άγκνες υποστηρίζει ότι δε θυμάται τίποτα από το μοιραίο βράδυ / Φωτογραφία Mega - Live News

Κορωπί: «Ίσως ήταν οι γείτονες. Είμαστε μια κανονική οικογένεια»

Παρά το ότι ο 50χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή, η Άγκνες είπε πως αναμένει να επανέλθει πλήρως η μνήμη της. Ο ίδιος επιμένει πως η γυναίκα έπεσε θύμα ληστών, ωστόσο η ίδια αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ίσως να ήταν οι γείτονες. Καπνίζω έξω τα βράδια και τους έχω ακούσει να σχολιάζουν ότι μυρίζει. Ίσως αυτό να τους ενόχλησε», λέει με αδυναμία.

Η 40χρονη περιέγραψε μια ήρεμη καθημερινότητα με την οικογένειά της, διαψεύδοντας πως έχει υπάρξει ξανά θύμα βίας: «Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε μαζί τα παιδιά μας. Δεν έχουμε μια τέλεια σχέση, αλλά έχουμε αγάπη. Μιλάμε κάθε βράδυ. Όταν λείπει, ανυπομονούμε να επιστρέψει».

Σε ερώτηση αν προσπαθεί να προστατέψει τον σύντροφό της, απάντησε: «Τον αγαπώ, είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Έχουμε τις διαφωνίες μας όπως όλοι. Οι ξυλοδαρμοί δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Όταν τσακωνόμαστε, απλώς απομακρυνόμαστε. Δεν είναι κάτι δραματικό».

Παραδέχθηκε, ωστόσο πως υπήρξαν στιγμές έντασης στο παρελθόν: «Ναι, υπήρξαν καβγάδες. Αλλά κάθε φορά έλεγα "όχι" και προχωρούσα».

Η Άγκνες αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Το ερώτημα που απασχολεί τις αρχές είναι αν πράγματι έχει χάσει τη μνήμη της λόγω των χτυπημάτων ή αν προσπαθεί, συνειδητά ή ασυνείδητα, να προστατεύσει τον 50χρονο σύντροφό της, τον οποίο όπως φαίνεται εξακολουθεί να αγαπά.

Η υγεία της βελτιώνεται σταδιακά, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο πατέρας της, γνωστός ψυχίατρος από τη Λιθουανία, που έχει φτάσει στην Ελλάδα για να τη στηρίξει. Τα δύο της παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο Παίδων.

«Ανησυχώ για τα παιδιά μου. Δεν έχω μείνει ποτέ μακριά τους από τότε που γεννήθηκαν. Θηλάζω ακόμη το μωρό μου. Το μόνο που θέλω είναι να είμαστε ξανά μαζί σαν οικογένεια. Με τον… θα τα βρούμε, όταν επανέλθει η μνήμη μου. Αλλά τώρα χρειάζομαι τα παιδιά μου κι αυτά εμένα».

Από τη δική του πλευρά, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει την αθωότητά του: «Επέστρεφα από το αεροδρόμιο – έχω και το αποδεικτικό της πτήσης. Μπήκα στο σπίτι και τη βρήκα χτυπημένη. Την φωτογράφισα και κάλεσα αμέσως την αστυνομία. Δεν θα πείραζα ποτέ ούτε εκείνη ούτε τα παιδιά. Θέλω να γίνει καλά και να πει η ίδια την αλήθεια».