Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε σύντροφο & παιδί

Τα πρώτα λόγια του θύματος στο οικογενειακό της περιβάλλον

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 23:59 Σκληρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Υστερική, κακιά γυναίκα»
29.10.25 , 23:51 Άκης Πετρετζίκης: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά του στην παρέλαση
29.10.25 , 23:35 Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
29.10.25 , 23:21 Ασπρόπυργος: Έκρυβε Ναρκωτικά Και Χρήματα Σε Τάπερ Και Αφυγραντήρες
29.10.25 , 23:14 Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή
29.10.25 , 23:06 Τρόμος Στη Λάρισα: Έκαναν Διαρρήξεις Με Βαριοπούλες Και Λοστούς
29.10.25 , 23:00 Γνωστός σεφ θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά - Η τρυφερή ανακοίνωση
29.10.25 , 22:57 Τυφώνας Μελίσσα: Έλληνας Που Ζει Στην Κούβα Περιγράφει Όσα Βίωσε
29.10.25 , 22:48 Παράνομη Ταφή Αποβλήτων Δίπλα Στον Λούρο Ποταμό - Βίντεο
29.10.25 , 22:36 Φάρμα: Αναγκαστική αποχώρηση για τον Κωνσταντίνο
29.10.25 , 22:23 Φάρμα: Ο σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντίνου στη δοκιμασία αποχώρησης!
29.10.25 , 22:15 Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια στην αγκαλιά του Μάκη της στα Τζουμέρκα
29.10.25 , 22:14 Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε σύντροφο & παιδί
29.10.25 , 21:59 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της
29.10.25 , 21:44 Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο άντρας που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του, αλλά και του παιδιού του στο Κορωπί. Επιμένει ότι δεν ήταν αυτός που την έστειλε στην εντατική, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου, που ήταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

Κορωπί: «Επέστρεφα από το εξωτερικό. Πήγα σπίτι και τη βρήκα χτυπημένη»

Επικαλέστηκε ένα ταξίδι του στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι την περασμένη Πέμπτη -επιστρέφοντας στο σπίτι- βρήκε τη σύντροφό του χτυπημένη και κάλεσε την αστυνομία.

Κορωπί: Τι είπε ο κατηγορούμενος στις δικαστικές αρχές 

Κορωπί: Τι είπε ο κατηγορούμενος στις δικαστικές αρχές 

«Αρνούμαι τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, επέστρεψα στο αεροδρόμιο από την Εσθονία στις 13.20. Είχα μιλήσει με τη σύντροφό μου και είχαμε κανονίσει να έρθει να με πάρει από το αεροδρόμιο, όμως δεν ήταν εκεί. Πήγα σπίτι με τα μέσα μεταφοράς, όπου τη βρήκα σε αυτή την κατάσταση. Το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να γίνει καλά».

Για τις δικαστικές αρχές, πάντως, ο δράστης είναι ο 50χρονος καθώς του ανακοίνωσαν ότι προφυλακίζεται. Σε αυτό μέτρησαν τα όσα είπε το ένα παιδί. Ότι, δηλαδή, ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά ενώ καθοριστική θα είναι και η κατάθεση του θύματος.

Κορωπί: Ο 50χρονος χτύπησε και ένα από τα παιδιά του - Στη ΜΕΘ η 40χρονη

Απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 50χρονος.

Κορωπί: Η κρίσιμη κατάθεση της συντρόφου του 50χρονου 

Η γυναίκα, προς το παρόν, δε θυμάται τι έγινε τις κρίσιμες ώρες, όμως πολύ γρήγορα θα δώσει απαντήσεις στο τι συνέβη στο σπίτι στο Κορωπί. Αν δηλαδή την έχει χτυπήσει ο σύντροφός της. Δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να δώσει κατάθεση. Πρόκειται για μία γυναίκα που από την περασμένη Πέμπτη, εξαιτίας του άγριο ξυλοδαρμού, ήταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Κορωπί: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο

Τώρα πάει καλύτερα και έχει βγει από τη ΜΕΘ. Έχει μιλήσει, όπως πληροφορείται η Κατερίνα Ρίστα, μόνο στο περιβάλλον της. Τα λόγια της αφορούν κυρίως στα παιδιά της. «Θέλω να πάω σπίτι μου. Θέλω να δω τα παιδιά μου. Δεν θυμάμαι τίποτα από όσα μου λέτε», λέει στους συγγενείς της.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΡΩΠΙ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top