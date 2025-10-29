Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε σύντροφο & παιδί

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο άντρας που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του, αλλά και του παιδιού του στο Κορωπί. Επιμένει ότι δεν ήταν αυτός που την έστειλε στην εντατική, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου, που ήταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Κορωπί: «Επέστρεφα από το εξωτερικό. Πήγα σπίτι και τη βρήκα χτυπημένη»

Επικαλέστηκε ένα ταξίδι του στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι την περασμένη Πέμπτη -επιστρέφοντας στο σπίτι- βρήκε τη σύντροφό του χτυπημένη και κάλεσε την αστυνομία.

Κορωπί: Τι είπε ο κατηγορούμενος στις δικαστικές αρχές

«Αρνούμαι τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, επέστρεψα στο αεροδρόμιο από την Εσθονία στις 13.20. Είχα μιλήσει με τη σύντροφό μου και είχαμε κανονίσει να έρθει να με πάρει από το αεροδρόμιο, όμως δεν ήταν εκεί. Πήγα σπίτι με τα μέσα μεταφοράς, όπου τη βρήκα σε αυτή την κατάσταση. Το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να γίνει καλά».

Για τις δικαστικές αρχές, πάντως, ο δράστης είναι ο 50χρονος καθώς του ανακοίνωσαν ότι προφυλακίζεται. Σε αυτό μέτρησαν τα όσα είπε το ένα παιδί. Ότι, δηλαδή, ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά ενώ καθοριστική θα είναι και η κατάθεση του θύματος.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 50χρονος.

Κορωπί: Η κρίσιμη κατάθεση της συντρόφου του 50χρονου

Η γυναίκα, προς το παρόν, δε θυμάται τι έγινε τις κρίσιμες ώρες, όμως πολύ γρήγορα θα δώσει απαντήσεις στο τι συνέβη στο σπίτι στο Κορωπί. Αν δηλαδή την έχει χτυπήσει ο σύντροφός της. Δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να δώσει κατάθεση. Πρόκειται για μία γυναίκα που από την περασμένη Πέμπτη, εξαιτίας του άγριο ξυλοδαρμού, ήταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Τώρα πάει καλύτερα και έχει βγει από τη ΜΕΘ. Έχει μιλήσει, όπως πληροφορείται η Κατερίνα Ρίστα, μόνο στο περιβάλλον της. Τα λόγια της αφορούν κυρίως στα παιδιά της. «Θέλω να πάω σπίτι μου. Θέλω να δω τα παιδιά μου. Δεν θυμάμαι τίποτα από όσα μου λέτε», λέει στους συγγενείς της.