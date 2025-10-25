Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

Σοκ έχει προκαλέσει ο άγριος ξυλοδαρμός της 40χρονης από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί. Η γυναίκα που νοσηλεύεται στον «Ερυθρό», αποσωληνώθηκε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Άννας Λίτινα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, οι γιατροί αποσωλήνωσαν τη 40χρονη μητέρα δύο παιδιών. Παραμένει, όμως, στην εντατική καθώς όταν έφθασε στο νοσοκομείο ήταν πολύ άσχημα χτυπημένη.

Η ιατρική συντάκτρια του Star μετέδωσε επίσης πληροφορίες για τα δυο αγγελούδια του ζευγαριού που είναι λίγων μηνών το ένα και 4 ετών το άλλο.

Mε εντολή εισαγγελέα, τα δύο αγοράκια, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαϊα Κυριακού, όπου βρίσκονται σε δωμάτιο φρουρούμενα.

Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικός του Τμήματος Ανηλίκων παρουσία παιδοψυχολόγου πήρε κατάθεση από τον τετράχρονο. Ο μικρούλης επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του χτύπησε τη μητέρα του. Οι γιατροί εξέτασαν και τα δύο παιδιά. Το μεγαλύτερο αγόρι είχε κάποιες εκδορές στο πρόσωπο.

Οι μόνοι άνθρωποι που τα επισκέπτονται είναι ο παππούς, από την πλευρά της μητέρας τους, και ο μελλοντικός νονός του βρέφους.

Ο 50χρονος που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ του ασκήθηκε ποινική δίωξη και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και ένα από τα αγοράκια τους.

Κορωπί: Τα πρώτα λόγια του 50χρονου στους αστυνομικούς

Από την πρώτη στιγμή ο 50χρονος επιχείρησε να στρέψει αλλού τις έρευνες της αστυνομίας.

«Όταν μπήκα στο σπίτι, βρήκα τη γυναίκα μου πεσμένη στο πάτωμα. Δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί να έπεσε όμως γιατι καμιά φορά πίνει αλκοόλ. Ίσως να μπήκε κάποιος για να κάνει ληστεία» ήταν τα πρώτα λόγια του 50χρονου στους αστυνομικούς.

Όση ώρα τον εξέταζαν ήταν ψύχραιμος, ωστόσο, δεν είχαν καμία λογική τα λεγόμενα του.

Κορωπί: Οι αντιφάσεις και τα «σκοτεινά» σημεία

Μόλις την βρήκε, αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ, πήρε την αστυνομία.

«Μπήκαν για ληστεία» και το σπίτι δεν ήταν αναστατωμένο;

Το κλειδί βρέθηκε πίσω από την πόρτα.

Γείτονες είχαν δει τα «σύννεφα» στη σχέση του ζευγαριού, ωστόσο δεν φαντάζονταν πως ο 50χρονος θα έφτανε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star και του Γιάννη Σωτηρόπουλου, ο ιατροδικαστής εξέτασε τη γυναίκα και διαπίστωσε πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει καθώς δεν έφερε ίχνη πάλης. Επίσης είναι τέτοια η κατάσταση της που δεν μπορούσε να βεβαιώσει αν υπήρχαν και παλαιότερα χτυπήματα.