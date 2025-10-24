Κορωπί: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο

Αδιανόητες είναι οι αποκαλύψεις για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί. Στέλεχος μεγάλης εταιρείας γρονθοκόπησε στο κεφάλι τη σύντροφό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Ο κατηγορούμενος έπαιζε θέατρο, αλλά τον ξεσκέπασε ο μόλις 4 ετών γιος τους, που μίλησε στους αστυνομικούς.

Αργά το απόγευμα ασκήθηκε στον 50χρονο ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μάλιστα, ο 50χρονος κατηγορείται επίσης για σωματική βλάβη σε βάρος του ενός από τα δύο παιδιά του. Να σημειωθεί ότι, ο δράστης εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο ενώπιον του Εισαγγελέα.

Σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύεται η γυναίκα. Χαρακτηριστικό είναι πως ακόμη και οι νοσηλευτές λένε πως τρόμαξαν όταν την αντίκρισαν.

Όπως περιέγραψαν γιατροί και νοσηλευτές, η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο μέσα στα αίματα. Είχε χτυπήματα και μώλωπες στο σώμα της αλλά και στο πρόσωπό της, αφού φαίνεται να έχει δεχθεί γροθιές στο κεφάλι. Ακόμη και αυτοί που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις, τρόμαξαν μόλις την είδαν. Η γυναίκα είναι σε σοβαρή κατάσταση, σε καταστολή, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ευτυχώς δε φαίνεται να έχει κάποια σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, ωστόσο είναι σακαταμένη από το ξύλο που έφαγε.

Οι γιατροί θα δουν πως θα εξελιχθεί η υγεία της και εάν όλα πάνε καλά από Δευτέρα ή Τρίτη θα επιχειρήσουν σταδιακά να τη βγάλουν από την καταστολή.

Αποκάλυψη STAR: Το σκηνικό της φρίκης στο Κορωπί

Στις εικόνες αποτυπώνεται η φρίκη. Το σαλόνι και η κουζίνα είναι γεμάτα με τα αίματα της 40χρονης γυναίκας. Αυτές οι φωτογραφίες που εξασφάλισε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, μαρτυρούν τις σκηνές του άγριου ξυλοδαρμού της, που αντικρύσανε τα αθώα μάτια του 4χρονου γιου της.

«Μπήκα στο σπίτι, είναι η πρώτη φορά που μπήκα. Ανεβαίνοντας στο δρόμο ήταν όλοι αστυνομικοί δεξιά και αριστερά. Όπως μπήκαμε στο σπίτι, δεξιά είχε πολύ αίμα. Μου είπε ο μεγάλος, ο Ιάσωνας: 'Look, look, everything is red', γιατί μιλάμε αγγλικά με το παιδί...», λέει η Σάντρα Πέτροβιτς, ιδιοκτήτρια / Διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού.

Χθες το απόγευμα, η γυναίκα έλαβε μια κλήση από τον 50χρονο άνδρα, που έπαιζε θέατρο, λαχανιασμένος και φωνάζοντας.

«Ελάτε, βρήκα τη σύζυγό μου αιμόφυρτη».

Κορωπί: Έπαιζε θέατρο για να γλιτώσει

Τον πρόδωσαν ο γιος του και τα κόκκινα χέρια του από τις μπουνιές. Η γυναίκα ήταν γεμάτη αίματα, καθιστή σε μια πολυθρόνα. Το εξάμηνο αγόρι τους ήταν μέσα στο σπίτι και ο 4χρονος μόνος στην αυλή. Ο σύντροφος της και πατέρας των παιδιών, είπε σαν έμπειρος ηθοποιός στους αστυνομικούς.

«Μόλις επέστρεψα από πολυήμερο ταξίδι στο εξωτερικό και μόλις μπήκα στο σπίτι μου βρήκα τη σύντροφό μου αιμόφυρτη με πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο, χωρίς τις αισθήσεις της και δυσκολευόταν να αναπνεύσει», είπε ο 50χρονος.

Τότε αστυνομικός τον ρώτησε «Κύριε, αυτές οι κοκκινίλες στα χέρια σας από πού προήλθαν;»

Εκείνη τη στιγμή είδαν στο κινητό του μια φωτογραφία με τη γυναίκα όρθια και χτυπημένη. Θεωρούν πιθανό ότι η φωτογραφία βγήκε κατά λάθος όταν τη χτυπούσε. Αμέσως στραφήκαν προς το παιδάκι.

Κορωπί: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά»

Αστυνομικός: «Πώς χτύπησε η μαμά, αγόρι μου;»

4χρονος: «Ο μπαμπάς μου την έδειρε».

Στην προσπάθειά του να καλύψει την αποτρόπαια πράξη του, ο 50χρονος έπαιζε συνεχώς θέατρο. Έφτασε στο σημείο να τηλεφωνήσει στη διευθύντρια του παιδικού σταθμού, δήθεν αναζητώντας τον γιο του στο σχολείο.

«Με πήρε ο πατέρας σου χθες στις 4:20 το απόγευμα και με ρώτησε αν έχει έρθει ο γιος του στο σχολείο χθες... και είπα όχι... Μετά από 10 λεπτά με πήρε και μου λέει 'Ελάτε να πάρετε τα παιδιά» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Πέτροβιτς.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Κάτω από το μάτι του παιδιού υπάρχει ένα σημάδι και ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να μεταφερθεί στο Παίδων ώστε να διαπιστώσουν οι γιατροί από τι προήλθε.

«Είχε εκμυστηρευθεί σε δύο μαμάδες, όχι σε μένα, ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι», προσθέτει η ιδιοκτήτρια το παιδικού.

Παρουσία παιδοψυχολόγου και ειδικών θα εξεταστεί ο 4χρονος. Δυστυχώς, ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του ξυλοδαρμού της μητέρας του και οι αστυνομικοί θέλουν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι.