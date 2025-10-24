Ιωάννα Τούνη: Ταξίδι - «αστραπή» στην Αθήνα - Ο λόγος;

Μαζί της και ο γιος της, Πάρης

Celebrities & Gossip Νεα
Η Ιωάννα Τούνη άφησε για λίγο τη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στην Αθήνα για ένα σύντομο αλλά γεμάτο αγάπη και συγκίνηση ταξίδι.

Μαζί της, φυσικά, είχε και τον γιο της, Πάρη, με τον οποίο είναι αχώριστοι από τη στιγμή που γεννήθηκε. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ήρθε στην πρωτεύουσα για έναν πολύ ξεχωριστό οικογενειακό λόγο, που συνδέεται με μια σημαντική στιγμή της κολλητής της.

Τούνη: «Σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα από μ@@@κες χορτάσαμε»

Ιωάννα Τούνη: Ταξίδι - «αστραπή» στην Αθήνα - Ο λόγος;

Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, η Ιωάννα είχε βαφτίσει την κόρη της καλής της φίλης Ντόρις, μαζί με δύο ακόμα νονές, τη Στέλλα και τη Λένια. Το κοριτσάκι πήρε το όνομα Ίριδα και η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με την Ιωάννα να μοιράζεται τότε στα social media όμορφα στιγμιότυπα από το μυστήριο.

Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της - «Μπορώ απλά να κλάψω»

Αυτή τη φορά, η Ιωάννα ταξίδεψε ξανά στην Αθήνα για να τηρήσει τα παραδοσιακά έθιμα που ακολουθούν μετά τη βάφτιση, τα οποία θέλουν τις νονές να επισκέπτονται εκ νέου το παιδί, τις επόμενες τρεις εβδομάδες, ώστε να συμμετέχουν στο τελετουργικό της πρώτης κοινωνίας.

Μέσα από τα Instagram Stories της, η ίδια εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους τον λόγο του ταξιδιού της, λέγοντας με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο: «Πάω Αθήνα, συμπεθέρες, για δύο ημέρες! Να δω την κολλητή μου τη Ντόρις και τη βαφτιστήρα μου! Βαφτίσαμε την Ίριδα, ήμασταν τρεις νονές: το πρώτο ΣΚ πήγε να την κοινωνήσει η Στέλλα, το δεύτερο η Λένια, και τώρα που είναι το τρίτο, πάω εγώ για να κάνουμε το έθιμο. Ετοιμάζομαι και έφυγα για Αθήνα!»

 

 

