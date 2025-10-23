Τούνη: «Σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα από μ@@@κες χορτάσαμε»

Μας έδειξε τα λουλούδια που της έστειλε ο σύντροφός της

Ρεπορτάζ για την Ιωάννα Τούνη από το Πρωινό
Ένα μήνυμα για τον σεβασμό στις γυναίκες, και στις σχέσεις γενικότερα, έστειλε η Ιωάννα Τούνη μέσα από το νέο της βίντεο στο TikTok. «Σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, από μ@@@κες χορτάσαμε» είπε η influencer.

Η Iωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία δύσκολη ημέρα που πέρασε, αναφέροντας πως η ψυχολογία της είχε επηρεαστεί από κάποιες καταστάσεις. Το μόνο που ήθελε, όπως είπε, ήταν να κάτσει στο σπίτι της.

Λίγο αργότερα ωστόσο, ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, θέλησε να της φτιάξει τη διάθεση και της έκανε έκπληξη, στέλνοντάς της στο σπίτι της μια μεγάλη ανθοδέσμη με ροζ τουλίπες!

Έτσι, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, η influencer - επιχειρηματίας δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο έδειξε τα λουλούδια  που έλαβε από τον σύντροφό της.

«Ήταν μία από αυτές τις ημέρες που ήθελα να μείνω κάτω από τα σκεπάσματα. Ξέρεις ποιος μου έφερε λουλούδια. Θέλω πολύ να τα μετρήσω», ανέφερε στο βίντεο.

Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της - «Μπορώ απλά να κλάψω»

Πάνω στο ίδιο βίντεο έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν το αγόρι σου δεν σου παίρνει λουλούδια για να σου φτιάξει τη διάθεση τις ημέρες που δεν είσαι χαρούμενη, στείλε του αυτό το βίντεο» και συνέχισε: «Ή χώρισέ τον. Πέρα από την πλάκα, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, να σε σέβεται και να σου δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία. Από μ@@@κες χορτάσαμε. Και τελικά, μέτρησε καμία πόσες τουλίπες είναι;».

Δες το βίντεο:

 

@j.touni Ή χώρισε τον!🤣 Πέρα από την πλάκα, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, να σε σέβεται και να σου δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία… από μ*λάκες χορτάσαμε 🥲🥲🥲🙄 Και τελικά μέτρησε καμία πόσες 🌷 είναι; #φοργιου #βαιραλ #μπεςφοργιουγαμω ♬ πρωτότυπος ήχος - Ioanna Touni

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
