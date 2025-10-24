Αμπελόκηποι: Νεκρός από πυροβόλο αστυνομικός των ΜΑΤ

Όλα δείχνουν αυτοκτονία

Αμπελόκηποι: Νεκρός από πυροβόλο αστυνομικός των ΜΑΤ
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νεκρός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24/10 αστυνομικός των ΜΑΤ στους Αμπελόκηπους. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο «φως» δείχνουν αυτοκτονία. 

Ο 50χρονος, περίπου, άνδρας φαίνεται πως αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ. 

Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος ήπιε καφέ, ανέβηκε σε καναπέ και έπεσε στο κενό

Πρόκειται για αστυνομικό ο οποίος εκτελούσε χρέη σκοπού στη ΓΑΔΑ και διέμενε μόνιμα στην Ερέτρια, από όπου και εκτελούσε συχνά δρομολόγια στην Αθήνα.

Ήταν παντρεμένος, ενώ είχε και παιδιά. 

Αμπελόκηποι: «Έχω μετανιώσει» - Τι είπε στην απολογία του ο συζυγοκτόνος

Τα αίτια που τον οδήγησαν να βάλει τέλος στη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΜΑΤ
