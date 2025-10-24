Αμπελόκηποι: Νεκρός από πυροβόλο αστυνομικός των ΜΑΤ

Νεκρός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24/10 αστυνομικός των ΜΑΤ στους Αμπελόκηπους. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο «φως» δείχνουν αυτοκτονία.

Ο 50χρονος, περίπου, άνδρας φαίνεται πως αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ.

Πρόκειται για αστυνομικό ο οποίος εκτελούσε χρέη σκοπού στη ΓΑΔΑ και διέμενε μόνιμα στην Ερέτρια, από όπου και εκτελούσε συχνά δρομολόγια στην Αθήνα.

Ήταν παντρεμένος, ενώ είχε και παιδιά.

Τα αίτια που τον οδήγησαν να βάλει τέλος στη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.