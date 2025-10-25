Απρόσμενη αποχώρηση στο GNTM: Ο Νίκος ή η Άννα είπε αντίο;

Άννα, Αγγέλικα και Νίκος ήταν τα τρία μοντέλα που δεν τα πήγαν καλά σε αυτή τη δοκιμασία του GNTM και ήταν υποψήφιοι προς αποχώρηση.



Το κλικ της Αγγέλικας ήταν καλύτερο από των άλλων δύο και έτσι αυτή τη φορά επέστρεψε πίσω στους συμπαίκτες της.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα έγινε η ανατροπή και η Άννα τη «γλίτωσε» και ως εκ τούτου ο Νίκος ήταν αυτός που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μόδας του Star.

«Έπεσε» συγκινημένος στην αγκαλιά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου λέγοντας στο cue στη συνέχεια: «Απογοήτευση, αδικία. Μία άτυχη στιγμή είχα ο καημένος. Δεν ξέρω τι να πω. Η ανθρωποφαγία δε με καλύπτει, δε με εκφράζει. Δεν είμαι εγώ έτσι».

Η φωτογραφία που έδειξε στον Νίκο την έξοδο από το GNTM



