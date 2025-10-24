Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στη σχολική γιορτή της κόρης τους

Η μικρή Μελίτα απήγγειλε ποίημα στη σχολική γιορτή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 23:50 Νίκα: Ο μικρός Βασίλης μεγάλωσε! Η νέα φωτογραφία που έλιωσε το Instagram
24.10.25 , 23:39 Τρόμος για τον «Δράκο των Εξαρχείων»: «Δεν έχω κοιμηθεί μια βδομάδα τώρα»
24.10.25 , 23:37 Άρχισε η δίκη του ηθοποιού για βιασμό & απόπειρα βιασμού-«Ήταν χειριστικός»
24.10.25 , 23:20 GNTM Η αποκάλυψη του Σάββα: «Πήγαν 6 λεπτά στο δωμάτιο»
24.10.25 , 23:15 GNTM: Αυτό το μοντέλο πήρε τα 300 ευρώ!
24.10.25 , 23:07 Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στη σχολική γιορτή της κόρης τους
24.10.25 , 22:54 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το σχόλιο του Χρήστου Μάστορα στο βίντεό της
24.10.25 , 22:52 Τρίκαλα: «Ποτέ δε σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε»
24.10.25 , 22:42 Ιωάννα Τούνη: Ταξίδι - «αστραπή» στην Αθήνα - Ο λόγος;
24.10.25 , 22:10 GNTM: Εντυπωσίασε στη φωτογράφισή της η Γιασμίν!
24.10.25 , 22:06 Κορωπί: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο
24.10.25 , 21:59 Βίντεο - ντοκουμέντο: «Απόβαση» παράνομων μεταναστών στην Κρήτη
24.10.25 , 21:55 GNTM: Ο Σάββας πόζαρε στον οπερατέρ αντί για τον φωτογράφο!
24.10.25 , 21:40 GNTM: Το ατύχημα της Ειρήνης στη φωτογράφιση – Δεν το έβαλε κάτω!
24.10.25 , 21:36 Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στον Πειραιά για την 28η Οκτωβρίου
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Τρόμος για τον «Δράκο των Εξαρχείων»: «Δεν έχω κοιμηθεί μια βδομάδα τώρα»
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Τρίκαλα: «Ποτέ δε σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Αμπελόκηποι: Νεκρός από πυροβόλο αστυνομικός των ΜΑΤ
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
GNTM: Το ατύχημα της Ειρήνης στη φωτογράφιση – Δεν το έβαλε κάτω!
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η ερωτική εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου στον Ετεοκλή Παύλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και δεμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους δεν κρύβουν τη χαρά και την περηφάνια που νιώθουν για την κόρη τους, Μελίτα, με την οποία περνούν πολύτιμο χρόνο καθημερινά.

Η ερωτική εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου στον Ετεοκλή Παύλου

Συχνά, μοιράζονται στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή στα social media, γεμίζοντας τα προφίλ τους με χαμόγελα, τρυφερότητα και αυθεντική αγάπη.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η μικρή Μελίτα συμμετείχε στη σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου στο σχολείο της, και φυσικά οι γονείς της δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη σημαντική στιγμή.

Ελένη Χατζίδου: Η τρυφερή στιγμή της μαμάς της με τη Μελίτα που έγινε viral

Η Ελένη και ο Ετεοκλής βρέθηκαν στο κοινό για να καμαρώσουν τη μικρή τους στη σκηνή, η οποία με υπερηφάνεια και χαμόγελο απήγγειλε το ποίημά της μπροστά σε συμμαθητές, δασκάλους και γονείς.

Οι γονείς της δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, με την Ελένη Χατζίδου να απαθανατίζει τη στιγμή και να τη μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Στην ανάρτησή της, η γνωστή τραγουδίστρια έγραψε: «Περηφάνια μόνο…! Μπράβο, θησαυρούλη μας! Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδάκια και στους δασκάλους μας».

 

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε έδειχναν τη μικρή Μελίτα στη σκηνή, συγκεντρωμένη και χαρούμενη, ενώ οι γονείς της την παρακολουθούσαν με λατρεία και συγκίνηση. 

Μετά τη γιορτή, η οικογένεια απόλαυσε όμορφες στιγμές μαζί, με τη Μελίτα να δέχεται τα πιο ζεστά λόγια και αγκαλιές από τη μαμά και τον μπαμπά της.

Για ακόμη μια φορά, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έδειξαν πως, πέρα από την καριέρα τους, η οικογένειά τους είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top