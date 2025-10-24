Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στη σχολική γιορτή της κόρης τους

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και δεμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους δεν κρύβουν τη χαρά και την περηφάνια που νιώθουν για την κόρη τους, Μελίτα, με την οποία περνούν πολύτιμο χρόνο καθημερινά.

Συχνά, μοιράζονται στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή στα social media, γεμίζοντας τα προφίλ τους με χαμόγελα, τρυφερότητα και αυθεντική αγάπη.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η μικρή Μελίτα συμμετείχε στη σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου στο σχολείο της, και φυσικά οι γονείς της δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη σημαντική στιγμή.

Η Ελένη και ο Ετεοκλής βρέθηκαν στο κοινό για να καμαρώσουν τη μικρή τους στη σκηνή, η οποία με υπερηφάνεια και χαμόγελο απήγγειλε το ποίημά της μπροστά σε συμμαθητές, δασκάλους και γονείς.

Οι γονείς της δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, με την Ελένη Χατζίδου να απαθανατίζει τη στιγμή και να τη μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Στην ανάρτησή της, η γνωστή τραγουδίστρια έγραψε: «Περηφάνια μόνο…! Μπράβο, θησαυρούλη μας! Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδάκια και στους δασκάλους μας».

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε έδειχναν τη μικρή Μελίτα στη σκηνή, συγκεντρωμένη και χαρούμενη, ενώ οι γονείς της την παρακολουθούσαν με λατρεία και συγκίνηση.

Μετά τη γιορτή, η οικογένεια απόλαυσε όμορφες στιγμές μαζί, με τη Μελίτα να δέχεται τα πιο ζεστά λόγια και αγκαλιές από τη μαμά και τον μπαμπά της.

Για ακόμη μια φορά, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έδειξαν πως, πέρα από την καριέρα τους, η οικογένειά τους είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή τους.