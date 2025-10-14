Ελένη Χατζίδου: Η τρυφερή στιγμή της μαμάς της με τη Μελίτα που έγινε viral

Μερικές φορές, οι πιο δυνατές συγκινήσεις βρίσκονται στις απλές στιγμές. Μια τέτοια στιγμή επέλεξε να μοιραστεί η Ελένη Χατζίδου, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια δημοσίευση γεμάτη συναίσθημα, οικογενειακή θαλπωρή και αγάπη.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, βλέπουμε τη μητέρα της Ελένης να κάθεται δίπλα στο κρεβάτι της εγγονής της, Μελίτας, και να της διαβάζει παραμύθι από το παιδικό βιβλίο «Ιστορίες Καληνύχτας της Γιαγιάς».

Η μικρή παρακολουθεί με προσήλωση, ντυμένη με τις πιτζάμες της, μέσα σε ένα φωτεινό παιδικό δωμάτιο που αποπνέει γαλήνη.

Η Ελένη, με αφορμή αυτή τη γλυκιά στιγμή, σχολίασε: «Όταν η μαμά μου διαβάζει στη Μελίτα, νιώθω πως διαβάζει ξανά και σε μένα. Και κάπως έτσι συνεχίζεται η ζωή… μέσα από αγκαλιές και παραμύθια… Δεν είναι απλώς μια στιγμή. Είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της αγάπης μου σε μία εικόνα…»

Οικογενειακή θαλπωρή και Breakfast@star

Η Ελένη Χατζίδου και ο σύζυγός της, Ετεοκλής Παύλου, έχουν δημιουργήσει μια δεμένη και όμορφη οικογένεια, με επίκεντρο τη μικρή Μελίτα. Η καθημερινότητά τους συνδυάζει τη στοργή, τις γλυκές οικογενειακές στιγμές και τη δυναμική παρουσία στα επαγγελματικά τους βήματα.

Το ζευγάρι, εκτός από το να είναι αφοσιωμένοι γονείς, αποτελεί και ένα από τα πιο αγαπητά τηλεοπτικά δίδυμα της πρωινής ζώνης. Εδώ και τρία χρόνια, παρουσιάζουν με επιτυχία την εκπομπή Breakfast@Star, την οποία το κοινό έχει αγκαλιάσει θερμά.

Η φυσική χημεία ανάμεσά τους, το χιούμορ, η αυθεντικότητα και η θετική τους ενέργεια έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία της εκπομπής.

Για την Ελένη Χατζίδου, όπως φαίνεται, η οικογένεια δεν είναι μόνο προτεραιότητα, είναι η πηγή έμπνευσης, δύναμης και ευτυχίας.