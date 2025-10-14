Ελένη Χατζίδου: Η τρυφερή στιγμή της μαμάς της με τη Μελίτα που έγινε viral

Η γιαγιά διαβάζει παραμύθι στην εγγονή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 12:09 Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
14.10.25 , 11:42 Αφροδίτη στον Ζυγό: Τρεις εβδομάδες γεμάτες αρμονία και σχέσεις
14.10.25 , 11:24 Σταμούλης: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»
14.10.25 , 11:21 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Σαν δε ντρέπεσαι κακομαθημένε παλιάνθρωπε»
14.10.25 , 11:17 Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
14.10.25 , 11:17 Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
14.10.25 , 11:05 Φοινικούντα: Συνελήφθη ως συνεργός ο συνεπιβάτης της μηχανής
14.10.25 , 11:03 Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
14.10.25 , 10:55 Παπαβασιλείου: «Υπάρχουν στιγμές που στεναχωριέμαι που δεν έχω κάνει παιδί»
14.10.25 , 10:50 Τροχαίο στην Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής
14.10.25 , 10:46 Αινιγματικός ο Μάρκος Σεφερλής: Με ποιο κανάλι θα συνεργαστεί;
14.10.25 , 10:45 Λάζαρος Ρότας: Ανησυχία στην ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ
14.10.25 , 10:37 Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
14.10.25 , 10:37 Ισραήλ: Ελεύθερος ο όμηρος που τον είχαν βάλει να σκάψει τον τάφο του
14.10.25 , 10:37 Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει το «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο συνεπιβάτης της μηχανής
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς - «Λύγισε» η σύντροφός του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Δημήτρης Παπανικολάου: Η ηλικία, οι σπουδές στο εξωτερικό και η μαγειρική
Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μερικές φορές, οι πιο δυνατές συγκινήσεις βρίσκονται στις απλές στιγμές. Μια τέτοια στιγμή επέλεξε να μοιραστεί η Ελένη Χατζίδου, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια δημοσίευση γεμάτη συναίσθημα, οικογενειακή θαλπωρή και αγάπη.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, βλέπουμε τη μητέρα της Ελένης να κάθεται δίπλα στο κρεβάτι της εγγονής της, Μελίτας, και να της διαβάζει παραμύθι από το παιδικό βιβλίο «Ιστορίες Καληνύχτας της Γιαγιάς».

Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»

Η μικρή παρακολουθεί με προσήλωση, ντυμένη με τις πιτζάμες της, μέσα σε ένα φωτεινό παιδικό δωμάτιο που αποπνέει γαλήνη.

Η Ελένη, με αφορμή αυτή τη γλυκιά στιγμή, σχολίασε: «Όταν η μαμά μου διαβάζει στη Μελίτα, νιώθω πως διαβάζει ξανά και σε μένα. Και κάπως έτσι συνεχίζεται η ζωή… μέσα από αγκαλιές και παραμύθια… Δεν είναι απλώς μια στιγμή. Είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της αγάπης μου σε μία εικόνα…»

Οικογενειακή θαλπωρή και Breakfast@star

Η Ελένη Χατζίδου και ο σύζυγός της, Ετεοκλής Παύλου, έχουν δημιουργήσει μια δεμένη και όμορφη οικογένεια, με επίκεντρο τη μικρή Μελίτα. Η καθημερινότητά τους συνδυάζει τη στοργή, τις γλυκές οικογενειακές στιγμές και τη δυναμική παρουσία στα επαγγελματικά τους βήματα.

Το ζευγάρι, εκτός από το να είναι αφοσιωμένοι γονείς, αποτελεί και ένα από τα πιο αγαπητά τηλεοπτικά δίδυμα της πρωινής ζώνης. Εδώ και τρία χρόνια, παρουσιάζουν με επιτυχία την εκπομπή Breakfast@Star, την οποία το κοινό έχει αγκαλιάσει θερμά.

Sexy η Ελένη Χατζίδου: Έβαλε «φωτιά» στο πλατό με την εμφάνισή της!

Η φυσική χημεία ανάμεσά τους, το χιούμορ, η αυθεντικότητα και η θετική τους ενέργεια έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία της εκπομπής. 

Για την Ελένη Χατζίδου, όπως φαίνεται, η οικογένεια δεν είναι μόνο προτεραιότητα, είναι η πηγή έμπνευσης, δύναμης και ευτυχίας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top