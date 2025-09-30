Sexy η Ελένη Χατζίδου: Έβαλε «φωτιά» στο πλατό με την εμφάνισή της!

Το πουκαμισοφόρεμα που τρέλανε το κοινό

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Χατζίδου έκανε μια εντυπωσιακή και σέξι εμφάνιση στην εκπομπή Breakfast@Star, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το στιλ και την αυτοπεποίθησή της.

Η καντάδα του Ετεοκλή στο τότε κορίτσι του και οι... ζήλιες της Ελένης

Φόρεσε ένα γκρι πουκαμισοφόρεμα με κορδόνι που τόνιζε τη μέση της, αναδεικνύοντας τη θηλυκή της σιλουέτα.

Sexy η Ελένη Χατζίδου: Έβαλε «φωτιά» στο πλατό με την εμφάνισή της!

Το μίνι μήκος του φορέματος άφηνε ακάλυπτα τα πόδια της, προσθέτοντας έναν διακριτικό αλλά αισθησιακό τόνο στην εμφάνισή της. Τα μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα συμπλήρωναν κομψά το look, δίνοντας επιπλέον ύψος και χάρη στο περπάτημά της.

Χατζίδου σε Παύλου: «Μα δε μου βγαίνει να του λέω ότι είναι όμορφος»

Sexy η Ελένη Χατζίδου: Έβαλε «φωτιά» στο πλατό με την εμφάνισή της!

Το μακιγιάζ της ήταν φυσικό, αλλά περιποιημένο, ενώ τα μακριά σπαστά μαλλιά της έπεφταν χαλαρά στους ώμους.

Με αυτοπεποίθηση και άνεση μπροστά στην κάμερα, η Ελένη απέδειξε για άλλη μια φορά πως ξέρει να ξεχωρίζει στιλιστικά στο τηλεοπτικό πλατό.

Λάτρης της υγιεινής διατροφής η παρουσιάστρια του Breakfast@star

Η Ελένη Χατζίδου είναι ένα από τα πρόσωπα της ελληνικής showbiz που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την εμφάνισή τους, αλλά και για τη συνέπεια με την οποία φροντίζουν τον εαυτό τους.

Με μια σιλουέτα που τραβάει τα βλέμματα, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια έχει αποδείξει πολλές φορές ότι προσέχει τη διατροφή της και τη φυσική της κατάσταση.

Αποφεύγει τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα πολλά λιπαρά και τη ζάχαρη, ενώ προτιμά καθαρές και θρεπτικές τροφές, όπως πρωτεΐνες, λαχανικά και φρούτα.

 

Τρώει συχνά μικρά γεύματα μέσα στην ημέρα και φροντίζει πάντα να μένει ενυδατωμένη, κάτι που τονίζει ιδιαίτερα ως βασικό στοιχείο για την υγεία και την εμφάνιση. 

Η γυμναστική αποτελεί σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς της. Η Ελένη γυμνάζεται συστηματικά, είτε με τη βοήθεια personal trainer είτε μόνη της, και έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αερόβια άσκηση και ενδυνάμωση.

Συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από τις προπονήσεις της μέσα από τα social media, εμπνέοντας και άλλες γυναίκες να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους.

Η Ελένη Χατζίδου δείχνει ότι δε χρειάζεται κανείς να ακολουθήσει εξαντλητικές δίαιτες ή να πιέζει τον εαυτό του υπερβολικά για να έχει ένα υγιές και καλλίγραμμο σώμα. Αντιθέτως, με συνέπεια, μέτρο και θετική διάθεση, μπορεί να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

