Η καντάδα του Ετεοκλή σε πρώην σύντροφό του του και οι... ζήλιες της Ελένης

Τα παράπονο της Ελένης Χατζίδου κι η υπόσχεση του συζύγου της

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Όσα μου 'χεις χαρίσει» έκαναν είσοδο στο πλατό οι παρουσιαστές του Breakfast@Star.

Breakfast@Star: Με απουσίες η σημερινή εκπομπή - Τι είπε η Ελένη Χατζίδου;

Ο Ετεοκλής Παύλου, αφού αφιέρωσε το άσμα στη γυναίκα της ζωής του, Ελένη Χατζίδου, στη συνέχεια αποκάλυψε πως στα 17 του είχε κάνει καντάδα στο τότε κορίτσι του. 

Χατζίδου σε Παύλου: «Μα δε μου βγαίνει να του λέω ότι είναι όμορφος»

«Εμένα που με βλέπεις, έχω κάνει καντάδα. Κανονικά, με κιθαρίτσα από κάτω, "Ρίτα, Ριτάκι" και τέτοια», εξομολογήθηκε ο Ετεοκλής.

«Σε ποια;», αναρωτήθηκε η Ελένη.

«Σε μια κοπελιά, όταν ήμουν 17 χρόνων», απάντησε ο Ετεοκλής.

«Γιατί δεν το ξανάκανες;», ρώτησε με παράπονο η Ελένη.

Η καντάδα του Ετεοκλή σε πρώην σύντροφό του του και οι... ζήλιες της Ελένης

«Θα το ξανακάνω», την καθησύχασε ο σύζυγός της.

«Όταν ήμουν μικρή, έλεγα: "Τον άντρα που θα μου κάνει καντάδα θα τον παντρευτώ" Και τελικά παντρεύτηκα αυτόν που έκανε αλλού», είπε με λύπη η Ελένη.

«Στην ανανέωση όρκων θα σου κάνω εγώ», της υποσχέθηκε ο Ετεοκλής. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
