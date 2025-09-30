Η καντάδα του Ετεοκλή σε πρώην σύντροφό του του και οι... ζήλιες της Ελένης

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Όσα μου 'χεις χαρίσει» έκαναν είσοδο στο πλατό οι παρουσιαστές του Breakfast@Star.
Breakfast@Star: Με απουσίες η σημερινή εκπομπή - Τι είπε η Ελένη Χατζίδου;
Ο Ετεοκλής Παύλου, αφού αφιέρωσε το άσμα στη γυναίκα της ζωής του, Ελένη Χατζίδου, στη συνέχεια αποκάλυψε πως στα 17 του είχε κάνει καντάδα στο τότε κορίτσι του.
Χατζίδου σε Παύλου: «Μα δε μου βγαίνει να του λέω ότι είναι όμορφος»
«Εμένα που με βλέπεις, έχω κάνει καντάδα. Κανονικά, με κιθαρίτσα από κάτω, "Ρίτα, Ριτάκι" και τέτοια», εξομολογήθηκε ο Ετεοκλής.
«Σε ποια;», αναρωτήθηκε η Ελένη.
«Σε μια κοπελιά, όταν ήμουν 17 χρόνων», απάντησε ο Ετεοκλής.
«Γιατί δεν το ξανάκανες;», ρώτησε με παράπονο η Ελένη.
«Θα το ξανακάνω», την καθησύχασε ο σύζυγός της.
«Όταν ήμουν μικρή, έλεγα: "Τον άντρα που θα μου κάνει καντάδα θα τον παντρευτώ" Και τελικά παντρεύτηκα αυτόν που έκανε αλλού», είπε με λύπη η Ελένη.
«Στην ανανέωση όρκων θα σου κάνω εγώ», της υποσχέθηκε ο Ετεοκλής.
Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star
