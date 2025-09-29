Breakfast@Star: Με απουσίες η σημερινή εκπομπή - Τι είπε η Ελένη Χατζίδου;

Ο δημοσιογράφος που απουσιάζει κι ο αντικαταστάτης του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 11:44 Βασίλης Μπισμπίκης: Με χειροπέδες έφτασε στην Ευελπίδων
29.09.25 , 11:43 Οι Encardia έρχονται στο Theatre of the NO
29.09.25 , 11:31 PEUGEOT 9X8: Πρωταγωνίστησαν στον «Αγώνα 6 Ωρών» στο Fuji
29.09.25 , 11:25 Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της
29.09.25 , 11:24 Το μυστικό μακροζωίας της 117χρονης Μαρίας - Η τροφή που έτρωγε καθημερινά
29.09.25 , 11:23 Τα ζώδια που θα έχουν μεγάλες εντάσεις τον Οκτώβριο
29.09.25 , 11:22 Σωκράτης Μάλαμας: Η ηλικία, τα τέσσερα παιδιά & ο έρωτας για τη σύζυγό του
29.09.25 , 11:11 Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2022 & το 2023
29.09.25 , 11:04 Τροχαίο Μαρκόπουλο: Νεκρός 21χρονος - Ι.Χ. κατέληξε σε χαντάκι
29.09.25 , 10:45 24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
29.09.25 , 10:40 Το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα
29.09.25 , 10:28 Η Σταχτοπούτα στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά
29.09.25 , 10:19 Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
29.09.25 , 10:18 Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!
29.09.25 , 10:15 Μικρή Μαντλίν: «Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε το κορίτσι»
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Βασίλης Μπισμπίκης: Έφτασε στην Ευελπίδων - Δικάζεται για το τροχαίο
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού
Τα ζώδια που θα έχουν μεγάλες εντάσεις τον Οκτώβριο
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Αύγυπτος: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο γαμπρός την ώρα που χόρευε
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Μικρή Μαντλίν: «Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε το κορίτσι»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου καλημέρισαν και σήμερα Δευτέρα 29/9 τους τηλεθεατές από το πλατό του Breakfast@Star.

Χατζίδου σε Παύλου: «Μα δε μου βγαίνει να του λέω ότι είναι όμορφος»

Breakfast@Star: Με απουσίες η σημερινή εκπομπή - Τι είπε η Ελένη Χατζίδου;

Αφού παρουσίασαν συνοπτικά τα θέματα της ημέρας, στη συνέχεια η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Star ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό για την απουσία του Κωνσταντίνου Ντάφλου, λόγω αδιαθεσίας.

Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»

«Έχουμε μία απουσία ο Κωνσταντίνος Ντάφλος είναι άρρωστος», αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου, καλωσορίζοντας στην παρέα τον Δημήτρη Σαράντο, που πήρε προσωρινά τη θέση του δημοσιογράφου.

Ο Δημήτρης Σαράντος στην παρέα του Breakfast@Star

Ο Δημήτρης Σαράντος στην παρέα του Breakfast@Star

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακολουθώ απ' το σπίτι. Είναι πολύ ωραίο το πλατό. Το κλίμα που έχετε δημιουργήσει εδώ είναι φανταστικό. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να το ζήσω κι από κοντα», είπε ο Δημήτρης Σαράντος. 

Οι παρουσιαστές μαζί με σύσσωμη τη ομάδα του Breakfast@Star ευχήθηκαν ταχεια ανάρρωση στον συνεργάτη τους. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Breakfast@Star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top