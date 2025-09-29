Breakfast@Star: Με απουσίες η σημερινή εκπομπή - Τι είπε η Ελένη Χατζίδου;

Η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου καλημέρισαν και σήμερα Δευτέρα 29/9 τους τηλεθεατές από το πλατό του Breakfast@Star.
Αφού παρουσίασαν συνοπτικά τα θέματα της ημέρας, στη συνέχεια η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Star ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό για την απουσία του Κωνσταντίνου Ντάφλου, λόγω αδιαθεσίας.
«Έχουμε μία απουσία ο Κωνσταντίνος Ντάφλος είναι άρρωστος», αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου, καλωσορίζοντας στην παρέα τον Δημήτρη Σαράντο, που πήρε προσωρινά τη θέση του δημοσιογράφου.
«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακολουθώ απ' το σπίτι. Είναι πολύ ωραίο το πλατό. Το κλίμα που έχετε δημιουργήσει εδώ είναι φανταστικό. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να το ζήσω κι από κοντα», είπε ο Δημήτρης Σαράντος.
Οι παρουσιαστές μαζί με σύσσωμη τη ομάδα του Breakfast@Star ευχήθηκαν ταχεια ανάρρωση στον συνεργάτη τους.
