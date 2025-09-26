Χατζίδου σε Παύλου: «Μα δε μου βγαίνει να του λέω ότι είναι όμορφος»

Η συνέντευξη της Μπέσσυς Αργυράκη στο Breakfast@Star, στην οποία μίλησε για το μυστικό του γάμου της, στάθηκε η αφορμή να εκφράσει ο Ετεοκλής Παύλου το παράπονό του, αλλά και την ανάγκη για περισσότερα κομπλιμέντα από τη σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου.

Η Μπέσσυ Αργυράκη επισήμανε ότι απολαμβάνει τα θετικά χαρακτηριστικά του άντρα της, με τον Ετεοκλή να σχολιάζει μετά το τέλος του βίντεο: «Τα θετικά να βλέπεις στον άντρα σου, να το το μυστικό. Εμένα τα αρνητικά μου λες συνέχεια».

«Μα δε γίνεται διαφορετικά ρε παιδιά. Μας λέει το μυστικό του γάμου της και καλά κάνει και παραδειγματιζόμαστε… Άμα ήμασταν στα αρνητικά αγάπη μου, δε θα ήμασταν μαζί, θα είχα χαιρετίσει», απάντησε χαριτολογώντας η Ελένη Χατζίδου.

Και ο διάλογος συνεχίστηκε ως εξής:

Ετεοκλής Παύλου: «Τα θετικά τα λες στους ξένους, σε μένα τα αρνητικά λες μόνο»

Ελένη Χατζίδου: «Φαντάσου, να λες κάθε μέρα τα θετικά… να το πάρεις πάνω σου, να την ψωνίσεις και να μην κάνει τίποτα μετά»

Ετεοκλής Παύλου: «Θα ήταν τέλειο… να μου λες “Ετεοκλή μου καλημέρα, τι τέλειος και τι όμορφος που είσαι. Το έχω ανάγκη”

Ελένη Χατζίδου: «Μα δε μου βγαίνει», απάντησε η παρουσιάστρια, ξεσπώντας όλοι σε γέλια

Ετεοκλής Παύλου: «Μόνο κατσάδα, κατσάδα… δεν είναι κατάσταση αυτή»

Ελένη Χατζίδου: «Εντωμεταξύ, μου κάνει εντύπωση. Πρέπει να έχεις ακούσει τόσο πολύ ότι είσαι όμορφος στη ζωή σου, πώς είναι δυνατόν να έχεις αυτό το πράγμα ανάγκη; Από μένα το έχεις ανάγκη ή από τους γύρω;

Μου κάνει τρελό να πρέπει να λέω κάθε μέρα σε κάποιον που είναι τόσο όμορφος, ότι είναι όμορφος!», είπε κλείνοντας η παρουσιάστρια στον σύζυγό της.