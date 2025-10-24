Τρίκαλα: «Ποτέ δε σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε»

Τι είπε στην απολογία του ο μητροκτόνος

24.10.25 , 22:52 Τρίκαλα: «Ποτέ δε σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε»
Τρίκαλα: «Ποτέ δε σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε»
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (24/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του στα Τρίκαλα. Στην απολογία του υποστήριξε ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να σκοτώσει τη γυναίκα που τον γέννησε, ενώ δυσκολεύτηκε πολύ να περιγράψει τη στιγμή του φόνου.

Το STAR και η Δήμητρα Τζιότζιου τον συνάντησαν την ώρα που επέστρεφε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων. Ο 18χρονος μπήκε στο αστυνομικό τμήμα με κουκούλα και σκυμμένο βλέμμα.

Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος

Το STAR και η Δήμητρα Τζιότζιου τον συνάντησαν την ώρα που επέστρεφε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

«Αγόρι μου, τι συνέβη και έφτασες στο σημείο να πνίξεις τη μητέρα σου;», ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο του STAR Δήμητρα Τζιότζιου χωρίς να δώσει απάντηση. 

Για περισσότερες από τρεις ώρες, ο 18χρονος περιέγραφε σε ανακριτή και εισαγγελέα όσα συνέβησαν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη μοιραία στιγμή. Έδειχνε χαμένος, ακόμη και όταν έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, γνωρίζοντας πως θα προφυλακιστεί.

Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»

Τρίκαλα: Τι είπε στην απολογία του ο μητροκτόνος 

Τρίκαλα: Τι είπε στην απολογία του ο μητροκτόνος 

«Ποτέ δεν σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε».

Ο νεαρός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έχασε τον έλεγχο έπειτα από έντονο καβγά.

Οι δικηγόροι του ζητούν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη: «Ώστε να αναδειχθούν και να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και τα δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση».

Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον Εισαγγελέα» - Δίπλα στον 18χρονο ο πατέρας του

Η κοινωνία των Τρικάλων είναι σοκαρισμένη. Μάνα και γιος μαλώνανε συχνά, όπως λένε όσοι τους γνώριζαν.

Τις επόμενες ώρες ο 18χρονος θα οδηγηθεί στις φυλακές Αυλώνα. Η τραγική υπόθεση έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ οι αρχές ερευνούν τις πραγματικές αιτίες πίσω από το έγκλημα μητροκτονίας στα Τρίκαλα.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
 |
ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
