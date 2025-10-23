Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»

Ξεσπά η φίλη και δικηγόρος της 54χρονης που δολοφονήθηκε από τον γιο της

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά της 54χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον γιο στα Τρίκαλα δίνει στενή της φίλη και δικηγόρος της. 

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η κ. Χριστίνα Μητρονάτσιου, διέψευσε όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 18χρονος δράστης, ότι δηλαδή η μητέρα του είχε πολλούς συντρόφους και τον παραμελούσε. 

Τρίκαλα: Έπνιγε τη μητέρα του μέχρι να πεθάνει - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Όπως είπε, το διαζύγιο των γονιών βγήκε πριν από δέκα χρόνια περίπου. Τα παιδιά του ζευγαριού έμειναν μαζί της για πέντε με έξι χρόνια κι έφυγαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Το σπίτι όπου έγινε η μητροκτονία στα Τρίκαλα 1

«Για πολλά χρόνια μετά το διαζύγιο, τα παιδιά ήταν μαζί της. Όταν η Μαρία θέλησε να κάνει κάποια ενέργεια, τα παιδιά είχαν ήδη μεγαλώσει, είχαν ήδη εκφράσει τη βούλησή τους να είναι μαζί με τον πατέρα τους, επομένως δεν είχε νόημα να αλλάξει κάτι. Κανένα δικαστήριο, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, δεν μπορεί να υποχρεώσει τα παιδιά τη στιγμή που δεν το επιθυμούν να μείνουν με τη μητέρα», είπε η κ. Μητρονάτσιου.

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι τα δύο παιδιά δέχονταν αρκετά αρνητικά σχόλια για τη μητέρα τους από την πλευρά του πατέρα, κάτι που στεναχωρούσε πολύ την 54χρονη. 

Τρίκαλα:«Είχε πολλούς συντρόφους», είπε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του

«Θα μπορούσε να ζητήσει την αφαίρεση ακόμη και της γονικής μέριμνας εάν η αποξένωση και η αλλοίωση της πραγματικής βούλησης των παιδιών είναι τόσο σημαντική σε τέτοιο βαθμό. Αλλά πείτε μου ποιο δικαστήριο θα αφαιρέσει τη γονική μέριμνα λόγω αυτής της άρνησης του ενός γονέα να επικοινωνούν τα παιδιά του με τον άλλον και πώς θα το αποδείξεις όλο αυτό;», συνέχισε η δικηγόρος του θύματος. 

Το σπίτι όπου έγινε η μητροκτονία στα Τρίκαλα 2

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι πριν από κάποια χρόνια, ο 18χρονος είχε πάρα πολύ στενό δέσιμο με τη μητέρα του, σε σημείο που τον πείραζε η μεγαλύτερη αδελφή του. 

Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον Εισαγγελέα» - Δίπλα στον 18χρονο ο πατέρας του

«Αυτό το αγόρι, που τελικώς φέρθηκε όπως φέρθηκε στην ίδια του τη μάνα, κάποτε ήταν τόσο πολύ δεμένο μαζί της, που το μεγαλύτερο παιδί το έλεγε “μαμάκια”. Ήταν τόσο στενά δεμένο με τη μαμά του. Ένα αγόρι απόλυτα κολλημένο στη μαμά του», είπε.

Τρίκαλα: Η 54χρονη είχε εγγραφεί στο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που πήγαινε ο γιος της για να τον βλέπει

Επίσης η κ. Μητρονάτσιου, αποκάλυψε πως η 54χρονη αγαπούσε τόσο πολύ τον γιο της που είχε εγγραφεί στο ίδιο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που φοιτούσε εκείνος για να μπορεί να τον βλέπει. 

Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»

Μάλιστα είχε αποφοιτήσει και, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Αποκαλύψεις», είχε αποκτήσει και δύο μεταπτυχιακά. 

Το σπίτι όπου έγινε η μητροκτονία στα Τρίκαλα 3

«Γνωρίζοντας τη γυναίκα αυτή, ξέρω καλά ότι ακόμα κι αν μπορούσε να αντισταθεί και να σωθεί, θα επέλεγε να αφήσει το παιδί της να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε, για να λυτρωθεί από τις εντάσεις που υπήρχαν. Ακόμα κι αν τη ρωτούσαν αν θέλει τη βαριά τιμωρία του παιδιού της, θα έλεγε όχι», είπε η κ. Μητρονάτσιου. 

Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»

Στενή φίλη μάλιστα της άτυχης γυναίκας, είπε στην εκπομπή πως η 54χρονη βίωνε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες δεν εξωτερίκευε. Μετά το διαζύγιό της όμως ακολούθησε μια «εμπόλεμη κατάσταση», την οποία δεν είχε προκαλέσει η ίδια, με πάρα πολλές εντάσεις, που προσπαθούσε να τις ξεπεράσει για χάρη των παιδιών της. 

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

Τρίκαλα: «Με παραμελούσε κι είχε πολλούς συντρόφους»

Ο 18χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς στραγγάλισε τη μητέρα του με μια πετσέτα γιατί δε συμφωνούσε με τον τρόπο ζωής της. 

Συγκεκριμένα φέρεται να είπε πως είχε σκεφτεί να τη σκοτώσει εδώ και καιρό γιατί τον παραμελούσε για χάρη των συντρόφων της και ότι δεχόταν bullying λόγω του διαζυγίου των γονιών του. 

Ο 18χρονος οδηγήθηκε χθες στον ανακριτή, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και τον πατέρα του, ενώ αναμένεται να διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να εκτιμηθεί η ψυχική του κατάσταση. 

Το πόρισμα του ιατροδικαστή είναι σοκαριστικό, αφού όπως αναφέρει, ο 18χρονος έσφιξε την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της μητέρας του με τέτοια δύναμη, ώστε να αιμορραγήσει από τα μάτια και τα αυτιά. 

