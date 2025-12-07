Τροχαίο Φάληρο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κάηκε ολοσχερώς

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο.
Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, στο ύψος της λεωφόρου Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που κινούταν στην ορθή πορεία.
Αμέσως μετά τη σύγκρουση το ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρώτο όχημα επέβαιναν δύο κοπέλες, οι οποίες ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Στο δεύτερο επέβαινε ένας άνδρας, ο οποίος οδηγήθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.