Τροχαίο Φάληρο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κάηκε ολοσχερώς

Μπήκε κατά λάθος στο αντίθετο ρεύμα

Εικόνες από το τρομακτικό τροχαίο που σημειώθηκε στο Παλαιό Φάληρο - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο. 

τροχαίο Φάληρο 1

Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, στο ύψος της λεωφόρου Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που κινούταν στην ορθή πορεία. 

τροχαίο Φάληρο 2

Αμέσως μετά τη σύγκρουση το ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. 

τροχαίο Φάληρο 3

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρώτο όχημα επέβαιναν δύο κοπέλες, οι οποίες ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Στο δεύτερο επέβαινε ένας άνδρας, ο οποίος οδηγήθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. 

ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
